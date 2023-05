Seguridad del Estado amenaza a opositor y esposo de la presa política Aymara Nieto

Ismael Boris Reñí, miembro de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y esposo de la Dama de Blanco y prisionera política Aymara Nieto Muñoz, fue detenido varias horas y amenazado el pasado lunes en La Habana.

La policía política amenazó al opositor con acusarlo del delito de sedición y le decomisó 17 mil pesos, que pertenecían a otro miembro de UNPACU, Sandalio Mejías, quien también fue arrestado, precisó Reñi a Radio Televisión Martí.

El activista, quien se encarga de los cinco hijos menores de edad que tiene con la presa política, fue conducido a la estación de policía de Calabazar donde estuvo varias horas.

Facebook / Ismael Boris Reñí

“Lo primero que me preguntaron en la oficina es ‘dónde está el dinero’ y cuando encuentran el dinero, me dicen que ellos sabían que Sandalio venía a buscar el dinero y me empiezan a amenazar: ‘te vamos a acusar de sedición’. Estaban sentados ahí, en la oficina, hasta que vino el jefe de ellos, un tal Rodríguez, con las mismas amenazas”, contó el activista.

Reñi contó que la policía lo conminó a que escoja la vía del exilio. “Tenía que buscar la forma de irme, que mis días estaban contado”, denunció en Facebook.

En diciembre pasado, Reñi, quien es blanco habitual de la represión, denunció que su esposa, la Dama de Blanco Aymara Nieto, quien cumple sentencia en una prisión de Cuba, está sin atención médica a pesar de ser hipertensa.

En febrero de 2022 Aymara fue sentenciada a cinco años y cuatro meses de privación de libertad por el delito de “desórdenes en establecimiento penitenciario”.

La sanción le fue impuesta cuando solo faltaban tres meses para cumplir la pena de cuatro años de cárcel por la que se encuentra presa desde 2018, cuando fue condenada a cuatro años de prisión por los delitos de “atentado y daños a la propiedad”.

Fue detenida al salir de su casa el 6 de mayo de 2018, cuando se disponía a participar en una protesta por la liberación de los presos políticos en Cuba.