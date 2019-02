América Latina, Cuba,

Publicado el Domingo, 24 Febrero, 2019 - 14:18 (GMT-5)

Este domingo 24 de febrero, en medio de la ejecución del Referendo Constitucional, un joven cubano publicó un video denunciando el fraude de las elecciones.

“Yo me levanté en la mañana e hice mi voto que fue un No, porque sabemos que esto es un engaño”, afirmó.

El cubano logró documentar lo que está sucediendo en las calles de la Isla, mientras el proceso constitucional se llevan a cabo, el cual califica de “mentira” y una “burla para todos”. “La juventud no ha salido a votar a las calles, se ha quedado en su casa durmiendo y el que no, ha dado un No a la Constitución”.

Según declaró, el voto no fue secreto -sino, todo lo contrario- y hubo presencia de la policía en los colegios electorales.“Todo era muy abierto”, explicó. “Estaban viendo lo que estaban votando, todo el mundo estaba viendo”.

“Es bochornoso es una lastima que estan cosas pasen en tu país. Si tu no tienes miedo por qué nos vas a intimidar. ¿Por qué si supuestamente es una cosa secreta?”

Al parecer, durante este domingo las autoridades de la Isla han aumentado su vigilancia. En el video, el cubano explica cómo un policía lo paró a él y a otros 14 jóvenes por estar cerca del Capitolio, en La Habana Vieja. El grupo se dirigía a “jugar pelota”, pero el oficial les pidió que mostraran el carnet de identidad y les dijo tenían que estar “en su centro de votación”.

Igualmente, el cubano muestra una “casa de renta” que obligatoriamente tuvo que servir como sede para la votación, de lo contrario podía haber enfrentado el revoco de su licencia.

“No está pasando nada bueno. Nada que nos pueda ayudar a marcar la diferencia”, declara.

Varios opositores del régimen cubano han asegurado que los colegios electorales están vacíos. Sin embargo, el Gobierno asegura que a las 11.00 a.m. había votado casi el 60% de los ciudadanos convocados a las urnas.

Desde primera hora de esta mañana la Seguridad del Estado ha detenido a opositores y observadores independientes de camino a los colegios electorales. Una acción calificada como acto de "terrorismo de Estado".

