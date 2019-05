América Latina, Cuba,

Publicado el Sábado, 11 Mayo, 2019 - 18:07 (GMT-5)

Daniel Aguirre López es un niño cubano de 12 años que, producto de los estragos y necesidades económicas de su familia, se ha visto obligado a cargar cubos de agua y realizar otros servicios menores a cambios de unos cuantos pesos cubanos.

Yudelvis López Alpízar, la madre de Daniel, tiene sobre sus hombros la responsabilidad financiera de la casa, puesto que su esposo se encuentra recluido en una cárcel de la Isla.

La cubana es también madre de una niña con una severa patología respiratoria, una estenosis subaórtica grado tres por la cual se tuvo que someter a una traqueotomía en octubre pero que continúa presentando problemas de salud. Sobre todo, con la presencia de granulomas y constantes catarros.

Los tres viven en pésimas condiciones dentro de una vivienda donde hay presencia de humedad y polvo.

Según relató Yudelvis a Diario de Cuba, ella tuvo que dejar su trabajo en un hospital luego del nacimiento de su hija para poder dedicarse completamente a su cuidado.

“Yo trabajaba en el hospital pero lo dejé porque ella, desde que nació, fue alérgica a los cambios de tiempo (...) cada vez que había un cambio de tiempo ella empezaba con tos, con falta de aire, tenía que vivir en un pediatra”, comentó la cubana. “Ya hasta que al fin tuve que dejar el trabajo, pedí la baja”.

A pesar de la dificultad en que vive Yudelvis, y los demás integrantes su familia, asegura no haber recibido nunca apoyo por parte del sindicato de su antiguo lugar de trabajo, o por parte de las entidades de protección social en la Isla.

“Yo fui presenté mi baja y nadie me dijo que podía presentar una licencia por cierto tiempo (...) yo fui y pedí mi baja”, señaló.

Con respecto a la asistencia social, indica que le fue negada una ayuda económica porque su esposo debe estar trabajando desde la prisión. Sin embargo, asegura que puede estar hasta seis meses sin recibir de su parte “ni un peso”. Desde entonces Yudelvis se ha visto forzada a realizar trabajos formales para sobrevivir, como la limpieza de hogares por 60 pesos.

“Los trabajadores sociales y todo eso muy mal (...) Yo presenté una chequera estando la niña ingresada en el pediátrico para que me pasaran una mantención por ella, aunque fueran 200 pesos que era una mierda pero es algo”.

Daniel, por su parte, dijo al citado medio que por 10 o 20 pesos le carga los cubos de agua a los vecinos y así, aportar su “granito de arena”. De esta cantidad, una parte va destinada a su mamá -y al cuidado de su hermana menor- y la otra, se lo lleva consigo para la escuela.

Para Yudelvis que su hijo realice estas labores no le parece “justo” o “correcto” pero añade que lo hace para ayudarla.

“Él me ve a mí pasando trabajo (...) hasta mas él carga el agua coge y me dice 'mamá los 20 pesos' o coge mamá para la escuela de mañana' (...) a mí no me parece bien pero se ha enfrentado a esa vida dura, se ha enfrentado a ser un hombre antes de tiempo”.

