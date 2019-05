América Latina, Cuba,

Publicado el Jueves, 30 Mayo, 2019 - 08:00 (GMT-5)

La popular actriz y presentadora Irela Bravo, dueña de una extensa carrera en la televisión y la radio cubanas, fue la más reciente invitada al programa Con dos que se quieran, conducido por Amaury Pérez y que está ya en su tercera temporada.

Irela, quien durante más de 20 años ha presentado el programa Entre tú y yo, es muy recordada también por poner las voces a dibujos animados como María Silvia y Eutelia (en Elpidio Valdés) y la detective Fernanda.

Sin embargo, la artista dejó bien claro que el trabajo no es lo primero en su vida.

“Pienso que todo en la vida tiene su momento y su jerarquía. Yo admiro a los artistas que pueden tener a un familiar muriéndose en un hospital y van a trabajar; los admiro, me quito el sombrero ante ellos, pero yo no haría eso, no puedo. Que me perdonen el público y los artistas, pero no soy así”, expresó.

Irela recordó que siempre tuvo claro que sería actriz, pero no para hacer los personajes de criadas o esclavas, como sucedía antes, “cuando muchas personas negras no se decidían por la actuación porque pensaban que iban a hacer trabajos menores”.

“Esa batalla no se puede dar solo desde la esfera política, hay que darla desde lo humano, el arte, los medios, que tienen un poder muy grande para transformar la sociedad. Pero no que aparezca una persona en los medios porque sea negra, eso es contraproducente; lo primero es que tienes que jugar el rol que te toca, desde el talento y la inteligencia”, señaló.

Actualmente interpreta el personaje de Cachita Caché en Vivir del Cuento, un programa que en su opinión “hacía falta en la televisión, porque nos vemos todos representados”.

