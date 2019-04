Publicado el Jueves, 25 Abril, 2019 - 09:05 (GMT-5)

El actor cubano Luis Silva ha vuelto a dar entrada a sus seguidores al plató de televisión del programa Vivir del cuento .

El artista, quien encarna el personaje del viejito Pánfilo en dicha serie humorística, ha compartido un vídeo en su perfil de Facebook desde el set de grabación, en el que se puede apreciar parte del montaje de una escena en la que Ruperto (Omar Franco) y Cachita (Irela Bravo) son los protagonistas.

"¿Qué están viendo mis ojos? No, no no ¿Cachita y Ruperto? ¿Esto será verdad o un montaje de Ruperto?", comentó jocosamente Silva en la descripción del vídeo.