7 cosas que los hombres cubanos adoran de su pareja en la cama

Hace unos años, una conocida marca de preservativos realizó un estudio a nivel mundial para averiguar en qué países se practica más sexo. La encuesta reveló que Grecia, Brasil y Australia ocupan el podio de los países con más sexo por habitante. Completaron el top ten Rusia, China, Italia, Polonia, Malasia, Suiza, España y México.

En el lado opuesto, el de los países donde menos se practica, Japón, Nigeria, Reino Unido y Canadá. También está incluido en este selecto grupo Estados Unidos, a pesar de ser el hogar de más de un millón de cubanos. Y es que Cuba no tuvo resultados en este estudio, porque ni siquiera tiene condones, pero si lo hubiese hecho no hay duda ¿verdad?.

Nos quedamos con la duda de saber qué posición habría ocupado Cuba, pero sí podemos saber qué vuelve locos a los hombres cubanos cuando están con sus parejas en la cama.

1. Que sean atrevidas: A los cubanos, al contrario de otros amantes, les fascina que las mujeres tengan iniciativa. Necesitan creer que en ese momento son el hombre que esa chica desea, que no hay otro en el mundo que les haga sentir tan bien. El cubano es machista, orgulloso, y le hace falta creer que es el mejor a la hora de darle amor a su chica.

2. Que sean divertidas en la cama: Los cubanos buscan a alguien con quien pasarla bien, no una mujer que les haga el favor. Para ellos no existe nada en el mundo que iguale el efecto seductor de una amante entusiasta.

3. Que estén dispuestas a experimentar cosas nuevas. Como sabemos, cada una de las relaciones de pareja llegan al momento de la llamada monotonía o rutina; no obstante, el mejor antídoto para ello es experimentar en sitios nuevos lugares, posiciones, rituales y trucos atrevidos.

Las mujeres son expertas en encontrar esos puntos que excitan al máximo a su hombre. Una recomendación: la autoestimulación ante ellos nunca falla. Es algo que los pone a “volar”.

4. ¡Oscuridad cero! Quizás en otras latitudes ello funcione bien, pero en Cuba no es la norma estar oscuros a la hora de hacer el amor. Los hombres de esta isla son muy visuales y les fascina ver lo que tienen delante. Adoran vernos como vinimos al mundo. No es preciso ser perfecta, unas libras de más o unos senos no tan pungentes pueden ser los atributos que más le llamen la atención de ti, o lo que te hagan especial ante otras.

Deja los complejos y dudas junto con la ropa, en el piso del cuarto y entrégate segura. Eso es lo que más valorará él que seas resuelta y segura de ti misma.

5. Adoran los piropos: ¿Acaso creíste que solo a las mujeres les encanta ser piropeadas? Pues a los hombres cubanos les fascina. Sobre todo si es delante de un amigo o alguien conocido, pues de esa manera afirman su virilidad. No hace falta exagerar, solo necesitas elogiarle su perfume, lo bien que le queda esa camisa, o una barba de tres días que lo hace lucir más interesante.

6. Que tomen las riendas en algún momento: Si bien a ellos les encanta sentir que tienen el control, pocas cosas seducen más a un cubano que una mujer que en el momento más inesperado asume el control de la situación. Adopta tu posición favorita y disfrútalo al máximo. Eso lo hará estallar.

El cubano es muy buen amante y disfruta más en la medida en que descubra que te está haciendo gozar de lo lindo. Esa es una de las claves esenciales, no le hagas creer que solo quieres darle placer, sino que tú estás pasándola como nunca.

7. Exprésate: Por último no dejes de decir en cada momento lo bien que te sientes. Tan expresivos como somos los cubanos, necesitamos verbalizar cada hecho de cuanto hacemos en la cama. Los cubanos necesitan escucharte decir lo que te provocan durante el sexo.

Digámoslo claro y sin mojigaterías: es preciso hablar sucio en la dosis indicada. No hay nada más atractivo para un cubano que saber que esa mujer delicada, educada y de buenas maneras, se transfigura en una fiera amatoria por obra y gracia de sus actos. No se trata de fingir o sobreactuar sino de desinhibirte y expresar lo que estás sintiendo.

Y hasta aquí, ponle ganas que ese hombre es tuyo. Déjanos un comentario si tienes otras experiencias que compartir.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.