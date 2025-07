Cubana cuenta cómo es sacar el carné de conducir en España: "Ahora no tengo dinero para comprar el coche"

La cubana creadora de contenidos en TikTok, Dayi Salgado (@dayisalgado), residente en España, compartió su experiencia al obtener el carné de conducir a los 51 años, en un video que ha resonado con miles de seguidores por su mezcla de humor, esfuerzo y realidad de los inmigrantes en Europa.

“Ustedes ven esto que tengo aquí. Esto lo conseguí yo a los 51 años en España”, dice orgullosa mientras muestra la clásica “L” verde que distingue a los conductores noveles en ese país europeo.

El carné de conducir cubano no es válido en el territorio español una vez que han pasado los primeros seis meses de residencia, porque no existe convenio de canje entre ambos países. Los cubanos que se trasladan a España están obligados a obtener un nuevo permiso para conducir y muchos pasan largos años sin hacerlo.

¿Cuánto valen los trámites del carné de conducir en España?

Las clases de conducción en España, de 45 minutos, tienen un precio que oscila entre 25 y 40 euros, según la ciudad y escuela de automovilismo que se elija. Son obligatorias y un profesor debe acompañar al alumno al examen.

Además, existen tasas oficiales que deben pagarse tanto por el examen teórico como por el práctico, y por cada nueva convocatoria si se suspende.

Las personas suelen necesitar un promedio de 35 a 45 clases prácticas para estar listos de cara a aprobar un riguroso examen de conducción que suele demorar una media hora. Se realiza en zonas urbanas y vías rápidas, por lo que los examinadores pueden exigir cambios de carril, uso de rotondas, semáforos, autopista, estacionamiento, etc.

Conducir sin carnet para hacer prácticas "por tu cuenta" está prohibido en el país ibérico. Es un delito, recogido en el Código Penal, y puede conllevar multas, retirada del derecho a obtener el carné durante años e incluso penas de prisión en casos graves.

Si planeas sacar tu carné de conducir en España debes preparar un presupuesto de entre 1,500 y 3,500 euros. Todo dependerá de cuánto empeño pongas en sacar adelante esta meta. Lo que más pesa a los conductores no es el dinero invertido sino el tiempo que requiere, sobre todo si suspendes exámenes.

La popular creadora cubana, que acumula más de 60 mil seguidores en la red social, confesó que obtener el permiso de conducción no fue tarea fácil: “Esto me ha costado a mí noches de desvelo, dolores de cabeza, de todo”, relató. “Yo creía que esto no lo iba a aprobar nunca”.

Los conductores recién autorizados deben portar durante un año una placa verde con la letra “L” —proveniente del inglés learner— que se coloca en la parte trasera del vehículo para alertar al resto de usuarios de la vía sobre su inexperiencia al volante.

La historia no termina con la obtención del carné. Tras superar las pruebas teóricas y prácticas, ahora esta cubana enfrenta una dificultad común entre quienes migran y comienzan desde cero: la falta de recursos económicos para adquirir un vehículo.

“Ahora no tengo dinero para comprar el coche. Me gasté todo en esto, en clases, pruebas, desapruebas, ven para acá, ven para allá…”, explicó con tono resignado.

En su video, que ya ha generado cientos de reacciones, la cubana bromea con que saldrá a la calle con la “L” en la cartera porque, aunque ya es conductora legal, aún no tiene en qué manejar. “Todos me preguntan por el carro… ¿Qué coche voy a comprar yo si con el carné me quedé sin dinero?”, lamentó.

Su mensaje sirve de inspiración para otras mujeres, a quienes animó a seguir luchando por sus metas. “Ahora vamos a trabajar para conseguir el coche”, aseguró.

