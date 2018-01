Israel Rojas anuncia que pondrá en su boleta a los tres espías excluidos de la lista al Parlamento cubano

La exclusión de René González, Antonio Guerrero y Ramón Labañino, fieles defensores del gobierno y de recurrente presencia en los actos políticos de alto nivel, no demoró en levantar cierta polémica en las redes sociales. A la discusión se ha sumado este viernes el músico Israel Rojas, del popular dúo cubano Buena Fe, una agrupación que no ha vacilado en demostrar su apoyo incondicional al régimen en cada uno de los escenarios alrededor del mundo en los que se presenta.

Solo dos de los cinco espías cubanos fueron incluidos en la lista de candidatos a la Asamblea Nacional del Poder Popular: Gerardo Hernández, por el capitalino municipio Cerro, y Fernando González por la oriental Santiago de Cuba. Una de las primeras opiniones al respecto fue emitida por Olga Salanueva -esposa de René- quien consideró que la Comisión Electoral había cometido “una nueva y gran injusticia” contra los que el sistema ha catalogado de Héroes de la República.





“Alguien habla de ausencia de humildad en la carta de una esposa. Sencillamente, esta mujer hace lo que hacen las esposas de verdad (…) En nuestros estándares ideales oficiales, las personas no deben parecer personas. No aspiran, no les duele, no se quejan…”, escribió Rojas en el blog oficialista La Joven Cuba.

El cantante opinó que “los cinco” merecían la candidatura, en orden de “acompañar a los dirigentes que, se supone, no serán los históricos”. “Creo que nos dará tranquilidad y alegría. Es bueno que este lío pase. Necesitamos líos de este carácter. Que nos estremezcan”, expresó.

“No sé ustedes. Pero al menos en mi boleta electoral pondré los nombres de esos compañeros. Es mi derecho…y lo voy a ejercer”, afirmó.

Advierten de que serán anuladas las boletas con el nombre de los espías

En otro texto publicado este sábado en Facebook y replicado por el referido blog, Rojas volvió a dirigirse a sus seguidores para informar de que le había decidido no escribir los nombres de “los cinco” en su boleta, pues ésta quedaría anulada.

“Al parecer, mi propuesta de escribir los nombres de los Cinco en la boleta electoral significaría su anulación (…) No hago más que pensar en esto, en cómo expresar mi opinión sobre lo que creo es un error y a la vez proteger el proceso electoral cubano. Quienes no le importan estas cosas viven más cómodos, resulta más conveniente económicamente. Pero todavía no me ganan el cinismo y la apatía, Cuba es mi templo”, expresó.

El intérprete consideró que anular boletas electorales sería “aún más dañino” y recalcó que su deseo “sigue siendo que la Comisión incluya a cinco hombres que cuentan con un amplio respaldo popular en Cuba”.

“Si no están en la boleta, seguro habrá otros con suficiente capacidad para asumir el mandato, los proponemos a ellos porque a la guerra se va con las mejores armas. Pero lo más importante es ir”, concluyó.

Olga Salanueva se vuelve a pronunciar: “Sigo creyendo injusto distinguir entre ellos”

Por otro lado, Salanueva volvió a publicar otro post en la misma red social este sábado donde manifestaba su sorpresa por el “revuelo” ocasionado por su primer escrito del viernes.

“Sigo creyendo injusto distinguir entre ellos, y me parece un error haberlo hecho. No luché tantos años sólo por René, sino por los cinco como una unidad, y me duele que alguien trate de separarlos, aunque no se dé cuenta realmente de que lo hace”, sostuvo.

Sin embargo, la mujer instó a “centrarnos en lo que importa: La Revolución” y dejar “descansar ese tema”. Asimismo, arremetió contra el diario El Nuevo Herald -que replicó su escrito- al cual acusó de pasar “los últimos 60 años tratando de destruir a la Revolución sin éxito”.

Salanueva pidió “encarecidamente” que no se colocara el nombre de los tres espías restantes en las boletas. “Recuerden que eso anularía el voto, y esos amigos, al hacerlo, estarían haciendo lo que quisieran nuestros verdaderos enemigos”.

“No corrijamos lo que consideramos un error con otro mayor. Ninguno de los cinco, dentro o fuera de la candidatura, lo aprobaría”, señaló.