Incluyen a dos cubanas entre las más influyentes en el mundo del arte en 2018

El diario 'Observer' incluyó a la artista cubana Tania Bruguera y la cubanoamericana Coco Fusco como una de las más influyentes en el mundo del arte en 2018.

En el ránking, compuesto por 51 figuras, aparecen curadores, directores y distribuidores que están "cambiando" las esferas artísticas.

En el artículo del citado medio se detalla la trayectoria de estas personalidades, que contribuyeron con trabajos "diferentes" y "verdaderamente avanzados" al resto.

"Son los que están en el centro de nuestros debates más intensos. Las personas que nos dan una razón para hablar realmente sobre el arte", aseguró el texto.

El pasado mes de febrero se conoció que Bruguera tendría su propio espacio en el Tate Modern, en Londres. Se trata del museo de arte moderno más visitado del mundo.

Se trata de una artista plástica conceptual muy conocida por sus instalaciones, vídeos y performances, con los que denuncia la realidad política de Cuba.

Ha expuesto en Documenta (Alemania), Bienales de Venecia y en el Tate Modern (Reino Unido), Gallery PS1 (Moma, Estados Unidos), The New Museum of Contemporary Art (Estados Unidos), The Whitechapel Gallery (Londres), Zentrum für Kunst und Medientechnologie (Alemania), y Kunsthalle Wien (Austria).

Sus denuncias hacia las autoridades de la Isla le ha llevado a ser arrestada en más de una ocasión.

El mencionado medio se refirió a Fusco como una artista que ha hecho de la performance y el vídeo sus recursos para cuestionar las estructuras de poder político, de identidad, así como el control estatal.

En este sentido la intérprete cubanoamericana fue valorada por su "continua práctica artística" y por convertirse en un "punto de referencia en las discusiones sobre la política de identidad poscolonial".