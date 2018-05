Cubano denuncia que fue asaltado y golpeado por “una mafia" de Guyana

Un cubano radicado en Guyana denunció esta semana que sufrió tres fracturas en el rostro, luego de ser golpeado y asaltado en el Aeropuerto Internacional de Georgetown por “una mafia” que opera con inmigrantes recién llegados.

Según dijo en sus redes sociales, el joven masajista Dashiell Lau fue atracado el pasado miércoles por cerca de 20 personas, “ninguno nativo de esta tierra, inmigrantes igual que yo”, uno de ellos dueño del Hotel Guyana.

El cubano recibió la golpiza “cuando como de costumbre recogía mis clientes”. “Solo puedo decirles que debo ser operado por presentar tres fracturas faciales”. Lau publicó fotos que evidencian el atraco e identificó a los cabecillas como Marvin Bristol y Corwin William.

“Quieren que los cubanos honestos y trabajadores como yo nos larguemos de este país, ayer dijeron que habían empezado por mí, pero iban a seguir, que no pararían hasta sacarnos a todos. Quiero decirles que estos tipos se dedican robarles a los cubanos”, advirtió en su perfil de Facebook.

Facebook/ Dashiell Lau

El joven, que habría sido atacado con palos, afirmó que “de no ser por la ayuda de algunos guyaneses y cubanos que me socorrieron hoy estaría muerto. Tengo varias lesiones en la cabeza en el brazo izquierdo y en la cervical, en la cara y más”.

“Hago esto público para que los cubanos sepan a lo que nos estamos enfrentando y para que estén prevenidos y no les suceda lo mismo que a mí. Estos señores son una mafia y los cubanos que visitan sus hoteles están en peligro”, escribió.

Lau aclaró que no se dedica a ningún negocio ilícito de tráfico de migrantes o falsificación de visas. “No me dedico a estafar a nadie (…) hay muchas personas que me conocen de verdad y saben que nunca he estafado a nadie y cuandoh a llegado algún cubano a mi casa lo he ayudado”.

Debido a que no exige visado a los cubanos, Guyana se ha vuelto un destino muy popular entre los isleños, tanto como trampolín para atravesar América Latina rumbo a EE.UU, como para comprar productos a bajo coste con el objetivo de recomercializarlos en Cuba.