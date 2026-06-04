Detienen en Guyana a un cubano acusado de fingir su propio secuestro: Pidió 1,500 dólares a su padre en EE.UU.

Fotografía intervenida digitalmente para fines editoriales. La imagen mantiene la escena original, aunque fue modificada para eliminar elementos sensibles y mejorar su presentación visual.

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Un ciudadano cubano de 29 años fue detenido este jueves en Guyana tras ser acusado de haber fingido su propio secuestro para obtener 1,500 dólares de su padre, residente en Estados Unidos, informaron medios locales.

El caso comenzó cuando familiares de Iván Ravelo Martínez reportaron a la policía de Georgetown que el joven había sido secuestrado y que se exigía dinero por su liberación.

La supuesta prueba del crimen era una fotografía en la que Ravelo Martínez aparecía con un arma de fuego en la boca, dentro de un vehículo, imagen que fue enviada directamente a su padre, Iván Ravelo Ruiz, quien reside en Estados Unidos.

Sin embargo, una revisión de cámaras de vigilancia en distintos puntos de la ciudad permitió a los detectives reconstruir los hechos con precisión.

Las grabaciones de un hotel en North Road, Georgetown, mostraron que el miércoles a las 9:10 horas llegó al lugar un Toyota Axio blanco conducido por Shamar King, quien se identificó como agente de policía de Grove, East Bank Demerara, acompañado del también cubano Daikol Manuel Tartabull Rodríguez.

Cinco minutos después, ambos salieron del hotel junto a Martinez y se marcharon en el mismo vehículo, dando varias vueltas por la ciudad antes de dirigirse al East Bank of Demerara.

Los detectives localizaron a los cuatro implicados en Grove, frente a la residencia de King, donde encontraron en el piso del asiento trasero de otro vehículo una pistola de aire marca Astra Glock 17, de color negro, que coincidía con el arma visible en la fotografía enviada al padre.

Los cuatro hombres fueron arrestados de inmediato.

Durante el interrogatorio, Ravelo Martínez admitió que el arma era suya y que él mismo le pidió a Daikol que se la pusiera en la boca para tomar la foto.

Según informó News Room Guyana, Martinez declaró que «le dijo a su padre que estaba en problemas y que necesitaba 1,500 dólares, y que nunca le dijo que había sido secuestrado».

King, por su parte, aseguró que Daikol lo contrató para transportarlo a Georgetown y que desconocía el plan, alegando que le dijeron que Iván le debía dinero y quería encontrarse con él en el hotel.

A las 20:00 horas del mismo miércoles, King recibió otra llamada de Daikol para salir de fiesta; contactó a un segundo taxista, Travis Fletcher, y fue entonces cuando la policía los interceptó a los cuatro.

Los cuatro detenidos permanecen bajo custodia policial mientras las investigaciones continúan, y la policía ha incautado varios teléfonos celulares y vehículos como parte del proceso.