Policía de Brasil encuentra a nueve cubanos hacinados en auto y arresta a conductor por tráfico de migrantes

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La Policía Federal de Carreteras de Brasil arrestó a un conductor que se dio a la fuga mientras transportaba a nueve inmigrantes cubanos indocumentrados hacinados en el vehículo, por una carretera del estado de Roraima, el jueves último.

El chofer, de 29 años, fue detenido por promover la inmigración ilegal, informaron medios de prensa. Él y los nueve pasajeros viajaban en un auto con capacidad para sólo cinco personas, al momento de ser interceptados por los agentes en la carretera BR-401, en el municipio de Cantá, al norte de Roraima.

El carro se dirigía de Bonfim a Boa Vista, ruta habitual de los migrantes que cruzan desde Guyana, cuando el conductor avistó la patrulla policial e intentó escapar a alta velocidad por un camino de tierra. Los agentes lo alcanzaron poco después.

El detenido tiene antecedentes por robo e historial de prisión por contrabando de mercurio. Fue trasladado junto a los nueve cubanos a la delegación de la Policía Federal. Los migrantes carecían de registro de entrada legal al país.

Este operativo es el más reciente de una cadena de intervenciones que se han intensificado en Roraima durante mayo. Sólo en este mes, se han contabilizado más de 70 migrantes rescatados en distintos incidentes en las carreteras de ese estado norteño, según los reportes de la prensa brasileña, aunque los casos pudieran superar esa cifra. La policía ha arrestado a varios presuntos traficantes de personas.

El pasado martes, siete cubanos fueron interceptados al cruzar irregularmente el río Tacutu en Bonfim, habiendo pagado cada uno aproximadamente 1,000 dólares a coyotes. Apenas cuatro días antes, la policía había rescatado a 21 migrantes —18 cubanos, dos chinos y un haitiano— de tres vehículos en Boa Vista y arrestado a dos traficantes brasileños.

El 16 de mayo, 10 cubanos —incluidos dos niños de dos y cuatro años— viajaban hacinados en un auto sin asientos traseros por la misma BR-401, en el municipio de Cantá, cuando la policía detuvo el vehículo. El 12 de mayo, 31 cubanos —entre ellos cinco menores— fueron interceptados en Bonfim tras cruzar el río Tacutu en canoas desde Guyana.

El fenómeno se enmarca en un éxodo cubano sin precedentes hacia Brasil. Las solicitudes de asilo de cubanos en el país se dispararon un 88% en un año, pasando de 22,300 en 2024 a más de 41,900 en 2025, lo que convirtió a los cubanos en la principal nacionalidad solicitante de refugio, por encima de los venezolanos. Brasil acoge actualmente a unos 84,000 cubanos, según el Ministerio de Justicia.

La ruta más utilizada parte de La Habana en avión hacia Georgetown, capital de Guyana —único país de la región que no exige visa a ciudadanos cubanos—, continúa por tierra hasta la frontera con Brasil y cruza el río Tacutu hacia Roraima. Esta vía se consolidó especialmente a partir de 2025, cuando la administración Trump cerró casi todas las vías legales de entrada a Estados Unidos para cubanos.

El colapso económico y social en Cuba —apagones crónicos, escasez de alimentos y medicamentos, inflación desbocada y represión política— sigue siendo el motor principal de este éxodo que crece mes a mes hacia Brasil. Entre 2024 y mayo de 2026, la Policía Federal de Carreteras en Roraima rescató a 189 migrantes en carreteras federales, arrestó a 31 traficantes y confiscó 31 vehículos; alrededor del 91% de los migrantes eran cubanos.