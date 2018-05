Instalación de los trenes Hyperloop One | Foto © Hyperloop One prueba sus trenes en Las Vegas / Foto Twittter Hypeloop One Instalación de los trenes Hyperloop One | Foto © Hyperloop One prueba sus trenes en Las Vegas / Foto Twittter Hypeloop One

De Miami a Orlando en 26 minutos: así será el “tren bala” del sur de la Florida.