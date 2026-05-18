Cuba pierde conexiones aéreas mientras crece la presión de Washington sobre el régimen

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La combinación de sanciones estadounidenses, escasez de combustible y el señalamiento directo del conglomerado militar cubano GAESA está acelerando el colapso de la conectividad aérea de Cuba, dejando a las grandes cadenas hoteleras españolas atrapadas en la isla sin salida a la vista.

Según publica este lunes El Mundo, Iberia anunció la suspensión de sus vuelos directos Madrid-La Habana a partir de julio, mientras que Cubana de Aviación ya canceló su único vuelo semanal entre Cuba y España tras el retiro de Plus Ultra Líneas Aéreas, que alegó riesgos derivados de las sanciones de Washington.

Aerolíneas canadienses como Air Transat y Sunwing también han ajustado o suspendido sus programas hacia la isla, con Sunwing extendiendo su suspensión hasta el 9 de octubre de 2026.

El detonante inmediato fue la Orden Ejecutiva firmada el 1 de mayo por la presidencia de Estados Unidos, que impuso sanciones directas contra GAESA y su directora, Ana Guillermina Lastres.

El 7 de mayo, el secretario de Estado Marco Rubio formalizó medidas adicionales que estiman en 20,000 millones de dólares los ingresos de GAESA, calificada como «el corazón de la cleptocracia comunista».

Las sanciones prohíben explícitamente «cualquier contribución, provisiones de fondos o servicios» a personas señaladas por Washington, lo que dispara el riesgo jurídico para las hoteleras españolas que operan en cogestión con ese conglomerado militar.

La crisis energética agrava aún más el panorama. De los ocho buques de combustible que Cuba necesita mensualmente, solo llegó uno en abril, según reconoció el propio presidente Miguel Díaz-Canel, quien el 13 de mayo describió la situación en la red social X como una «persecución energética».

Esta escasez se agravó tras el derrocamiento de Nicolás Maduro en Venezuela, que cortó el suministro preferencial de petróleo que sostenía la economía cubana y provocó apagones generalizados en toda la isla.

En febrero, Cuba llegó a emitir un aviso internacional advirtiendo que no habría combustible de aviación disponible en el Aeropuerto Internacional José Martí durante más de un mes.

El turismo cubano venía en caída libre antes de esta nueva oleada de presiones. En 2025, la isla recibió apenas 1,81 millones de turistas internacionales, el mínimo desde 2002, un 62% menos que el pico de 2018.

En el primer trimestre de 2026, las llegadas representaron solo el 52% del mismo período de 2025, y la ocupación hotelera cayó al 18,9% durante todo el año pasado.

Meliá, con más de 30 hoteles en la isla, vio caer su negocio en Cuba un 10% en 2025, hasta 11,5 millones de euros, con una ocupación de apenas el 40% y un ingreso por habitación de 29 euros.

Iberostar, que opera una veintena de establecimientos y gestiona el futuro cinco estrellas de lujo en la torre más alta de La Habana, ha profundizado su relación con GAESA al convertirse en la primera empresa turística en explotar nuevos modelos de alquiler hotelero ensayados por el régimen, lo que la expone al mayor riesgo de sanciones secundarias.

NH Hotels, ahora perteneciente a Minor Hotels, ya optó por abandonar Cuba ante el deterioro del entorno.

Analistas estiman que GAESA controla cerca del 40% del PIB cubano, administrando desde hoteles y remesas hasta gasolineras e internet, lo que convierte al conglomerado en el principal objetivo de la presión de Washington sobre La Habana.