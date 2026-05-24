Países Bajos advierte a sus ciudadanos que Cuba ya no es un destino seguro

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El Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos elevó su alerta de viaje para Cuba al nivel naranja, advirtiendo a sus ciudadanos que la isla no es segura para el turismo y que solo deben viajar allí en casos imprescindibles.

La medida, publicada en el portal oficial NederlandWereldwijd, recomienda viajar a Cuba únicamente para situaciones como el funeral de un familiar o una obligación laboral urgente.

«No es seguro viajar allí de vacaciones», señala el ministerio en su aviso actualizado.

El gobierno neerlandés también advierte que, en las circunstancias actuales, «la embajada de los Países Bajos tendrá menos posibilidades de ayudarle si tiene algún problema» en la isla.

La alerta se fundamenta en el deterioro acelerado de la situación interna cubana. «La situación de seguridad en Cuba se deteriora rápidamente debido a la grave escasez de combustible, alimentos y medicinas, los prolongados cortes de electricidad y las fallas en el transporte», indica el comunicado oficial.

Los apagones afectan no solo a hogares y comercios, sino también a hospitales, cajeros automáticos, redes móviles y el suministro de agua. En La Habana, los cortes de electricidad han llegado a durar entre 20 y 22 horas diarias en mayo, y el 13 de mayo se registró un déficit eléctrico récord de 2,153 MW.

El ministro cubano de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, admitió que el régimen se quedó sin reservas de diésel ni fueloil para sostener el sistema eléctrico, una consecuencia directa de 67 años de gestión económica fallida por parte de la dictadura.

El ministerio neerlandés también advierte sobre el riesgo de disturbios sociales. «La tensión en Cuba va en aumento. La escasez de alimentos, productos de primera necesidad y medicinas podría provocar disturbios sociales», señala el aviso. Reuters documentó protestas en La Habana el 14 de mayo vinculadas directamente a los apagones.

El documento advierte además que «las autoridades locales reaccionan con dureza ante las protestas y los disturbios públicos» y que «los participantes en las protestas pueden enfrentar largas penas de prisión».

La alerta coincide con una escalada de tensiones entre Washington y La Habana. El Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo pública el 20 de mayo una acusación formal contra el expresidente Raúl Castro y cinco exfuncionarios del régimen por el derribo de avionetas de Hermanos al Rescate en 1996, en el que murieron cuatro personas.

Los Países Bajos no son el primer país en emitir advertencias de viaje a Cuba en 2026. Canadá llamó a más de 10,000 turistas a abandonar la isla en febrero, y Suiza e Irlanda emitieron alertas similares ese mismo mes.

La alerta naranja neerlandesa tiene además consecuencias prácticas para los viajeros, puesto que muchas aseguradoras holandesas modifican las condiciones de sus pólizas de viaje bajo este nivel de riesgo, dejando sin cobertura ciertos daños o gastos en Cuba.