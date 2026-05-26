Régimen habilita pago en línea y solicitud digital del pasaporte en Cuba

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El Ministerio del Interior (MININT) anunció este martes que los ciudadanos cubanos mayores de 18 años residentes en la isla pueden solicitar el pasaporte corriente de forma digital a través de la Plataforma de Información y Servicios Soberanía, disponible en soberania.gob.cu.

El trámite incluye pago electrónico y permite al solicitante gestionar el documento sin acudir presencialmente a una oficina del MININT para iniciar el proceso, lo que representa una novedad en la gestión de documentos migratorios en Cuba.

El costo del trámite es de 2,500 pesos cubanos, pagaderos mediante sello de timbre a través de las pasarelas digitales Transfermóvil y EnZona.

Una vez completada la solicitud en línea, el ciudadano solo debe presentarse físicamente en la oficina correspondiente para recoger el pasaporte, luego de transcurridos 30 días hábiles desde la notificación de conclusión del proceso.

Para acceder al servicio, el interesado debe contar con una Identidad Digital Certificada en la plataforma Soberanía, completar un formulario en línea y seguir las instrucciones del sistema.

El MININT describió el nuevo servicio como «una vía alternativa más rápida, segura y transparente para gestionar documentos esenciales», y destacó entre sus beneficios la posibilidad de realizar la solicitud desde cualquier dispositivo conectado, el seguimiento del trámite con notificaciones en tiempo real y la validez jurídica plena de los documentos emitidos.

La plataforma Soberanía fue lanzada en julio de 2025 bajo el Decreto 125 del Consejo de Ministros, concebida como una ventanilla única digital para centralizar trámites y servicios públicos.

Antes de la incorporación del pasaporte, sus servicios en línea más destacados eran certificaciones del Registro del Estado Civil y duplicados del carné de identidad, acumulando más de 23,000 solicitudes en el primer rubro.

Sin embargo, la plataforma no ha estado exenta de cuestionamientos: en julio de 2025 fue señalada por nacer con sesgo discriminatorio, incluyendo uno de carácter homofóbico, lo que generó debate sobre la equidad en el acceso a los servicios digitales del Estado cubano.

El acceso al nuevo servicio también está condicionado a la disponibilidad de internet y a la tenencia de una cuenta certificada con identidad digital, requisitos que excluyen a una parte importante de la población cubana con conectividad limitada.

El pasaporte cubano ha sido un tema sensible en los últimos años. Desde el 1 de abril de 2025, Cuba exige pasaporte vigente para entrar al país, eliminando la posibilidad de hacerlo con documento vencido.

Para los cubanos en el exterior, el costo del pasaporte oscila entre 140 y 180 euros o dólares según la edad, y las demoras han generado quejas reiteradas: una cubana en Florida pagó 292 dólares a través de una agencia y esperó más de un año para obtener el documento.

El MININT afirmó que con esta nueva opción la Plataforma Soberanía «amplía su catálogo de servicios digitales» y reduce «la burocracia, los tiempos de espera, la movilidad de las personas», aunque la efectividad real del sistema dependerá de la infraestructura tecnológica disponible en un país con acceso a internet todavía muy limitado.