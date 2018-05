'Sangria Wine' lo nuevo de Camila Cabello y Pharell Williams sonará en los Billboard

Pharrell Williams colabora en Sangria Wine, el que será el nuevo hit de Camila Cabello. La canción sonará en directo en la gala de entrega de los Premios Billboard Music Awards el próximo domingo, ha informado el sello de la artista en Twitter.

Actualmente la estrella ha aparcado la promoción de su álbum debut como solista, Never Be The Same Tour, para colaborar con la gira de Taylor Swift, pero eso no le impide sacar nuevos temas, como este, que es una canción inédita con ingredientes latinos que Camilla ha estado interpretando en su gira.

El estreno está previsto para mañana viernes. Ambos artistas ya han dado cuenta a través de sus cuentas de Instagram posteando fotos el uno del otro.

El inminente lanzamiento de esta colaboración entre la cantante y el productor ha causado revuelo en las redes.

Como decíamos, se trata de un tema que la intérprete estrenó al comienzo de su gira en su primer concierto en Vancouver (Canadá).

Los fans de los artistas no pueden esperar al domingo. ¡Nosotros tampoco!