Detenida en Miami por vender billetes falsos de 100 dólares a un policía encubierto

Mauris Peralta, de 25 años, ha sido detenida por vender billetes falsos de 100 dólares en Miami. La joven puso el anuncio en las redes sociales el 27 de abril. Un policía encubierto contactó con ella y ésta le pidió encontrarse con él en Key Largo Campground. En cuanto le vendió 15 billetes por 200 dólares, la arrestaron, según recoge 1fortlauderdale.com.

La joven se disculpó, dijo que lo había hecho porque no tenía dinero y prometió cooperar con la Policía, pero finalmente no lo hizo y fue arrestada. Ahora enfrenta cargos por estar en posesión de 15 billetes falsos y por no cooperar con los agentes, pese a comprometerse a hacerlo.

Este jueves fue encerrada en el Centro de Detención de Stock Island a la espera de que abone una fianza de 168.000 dólares.

No ad for you

La Policía de Key West había advertido el verano pasado a los residentes en los Cayos de la circulación de billetes falsos de 20 y 100 dólares. Desde entonces está a la caza de los fabricantes.

No es la primera vez que la Policía de la Florida intercepta a un vendedor furtivo que pone anuncios en las redes sociales ofertando productos ilegales en el estado. Le ocurrió a un joven cubano Ariel Fleites, que puso un anuncio para vender medicinas, ron y tabaco traído de Cuba y terminó vendiéndoselo a un policía encubierto.