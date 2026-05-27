Ejército de EE.UU. presume sistemas autónomos y drones militares en ejercicios en Florida

El Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) publicó este martes un video en el que exhibe los resultados del ejercicio FLEX2026, realizado en Key West, Florida, donde desplegó una cadena completa de vigilancia, rastreo e interdicción con sistemas autónomos y no tripulados de última generación para contrarrestar amenazas en la región.

El ejercicio, organizado por la Fuerza Naval del Sur de EE.UU./4ta Flota entre el 24 y el 30 de abril, integró drones de larga autonomía, vehículos de superficie no tripulados y plataformas aéreas con el buque USS Wichita y helicópteros MH-60, demostrando lo que sus organizadores describieron como capacidad operativa desde vigilancia hasta respuesta letal.

Entre los sistemas desplegados figuraron el dron Vanilla UAS, el vehículo de superficie no tripulado Tsunami USV, el Orca UAS y el Aerosonde UAS, todos coordinados para detectar y neutralizar embarcaciones vinculadas al narcotráfico en el Caribe.

Un oficial del SOUTHCOM que aparece en el video resumió el alcance de la operación: «Es rápido y funciona, conciencia de dominio hasta capacidad letal. Tenemos la habilidad de ejecutar acción unilateral o con socios hasta respuesta cinética si se requiere».

El resultado más significativo del ejercicio fue la creación formal del Comando de Guerra Autónoma del SOUTHCOM (SAWC), establecido el 21 de abril por orden del general de la Marina Francis L. Donovan, con sede en Miami.

El SAWC fue concebido para emplear plataformas autónomas, semiautónomas y no tripuladas en apoyo de las misiones regionales del SOUTHCOM, incluyendo el combate a redes narcoterroristas y carteles, y la respuesta a desastres naturales de gran escala.

El nuevo mando coordinará con el Grupo de Guerra Autónoma de Defensa del Departamento de Guerra para identificar las capacidades necesarias y alcanzar plena capacidad operativa.

Además, un reportaje publicado recientemente por The Wall Street Journal (WSJ), basado en mapas de rastreo aéreo, reveló que aeronaves militares estadounidenses han acumulado más de 150 horas de vuelos de vigilancia e inteligencia alrededor de Cuba desde el 4 de febrero de 2026.

Los datos de posicionamiento disponibles permiten rastrear más de 20 misiones de reconocimiento, la mayoría de ellas despegando desde una estación naval en Jacksonville, Florida.

Este despliegue tecnológico contrasta marcadamente con el estado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) cubanas, que operan con sistemas antiaéreos soviéticos de los años 60 y 80 —S-75, S-125, 2K12 Kub y 9M33 OSA-AKM— sin adquisiciones modernas confirmadas.

En las mismas semanas, el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR) publicó un video de entrenamiento militar en redes sociales que generó burlas masivas entre los usuarios cubanos, quienes ironizaron sobre las precarias condiciones de los soldados y la obsolescencia del equipamiento.

En paralelo, reportes de inteligencia citados por Axios señalaron en mayo una posible compra cubana de más de 300 drones militares, posiblemente de origen ruso o chino, en el contexto de nuevas negociaciones de cooperación militar entre Rusia y Cuba.

El viceministro cubano Carlos Fernández de Cossío no desmintió esa información y se limitó a declarar que «Cuba tiene derecho a defenderse».

Este escenario —Estados Unidos desplegando sistemas autónomos de última generación a 90 millas de Cuba mientras La Habana busca drones y cooperación rusa— define el nuevo equilibrio militar en el Caribe en 2026.