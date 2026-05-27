Abogado Willy Allen insiste: "El Ajuste Cubano NO se eliminará"

El abogado de inmigración Willy Allen afirmó categóricamente, en una entrevista con Tania Costa, que la Ley de Ajuste Cubano no será eliminada en un futuro cercano, y que ningún cubano con parole, en espera de residencia, tiene obligación de regresar a la isla.

La declaración surgió en respuesta a una seguidora identificada como Débora Pérez Castro, quien preguntó si los cubanos con parole humanitario en espera de residencia estarían entre quienes tendrían que regresar a Cuba. La respuesta de Allen fue tajante: «Nadie tiene que regresar a Cuba, nadie».

El abogado explicó que el Ajuste Cubano (CAA por sus siglas en inglés) ocupa un rango superior al proceso estándar de ajuste de estatus migratorio, conocido como sección 245, y que su vigencia no depende de decisiones administrativas. «El ajuste cubano es superior a la 245 normal. El ajuste cubano, no importa que ciertas colegas mías digan que creen que se va a eliminar o que van a hacerlo más difícil. Más difícil sí. Pero existe», señaló.

Allen reconoció que algunos abogados del sector han advertido sobre posibles obstáculos, pero insistió en que la ley permanece en vigor. «Ajuste cubano. Ley separada. Ley independiente. Parte de la ley de la democracia de Cuba. Está en efecto. No la van a eliminar en un futuro cercano. Te vas a legalizar como cubana aquí en los Estados Unidos», afirmó.

Sus palabras llegan en un momento de alta incertidumbre, alimentada por declaraciones del excongresista demócrata cubanoamericano Joe García, quien difundió la cifra de más de 500,000 cubanos como parte de una supuesta negociación de repatriaciones entre Washington y La Habana, sin confirmación oficial de ninguno de los dos gobiernos.

La Ley de Ajuste Cubano, aprobada por el Congreso de Estados Unidos el 2 de noviembre de 1966 y firmada por el presidente Lyndon B. Johnson, no puede ser derogada por orden ejecutiva presidencial: su eliminación requiere acción legislativa del Congreso.

En el mismo programa, Allen abordó la situación de la «pausa» en el procesamiento de casos migratorios, que afecta a miles de cubanos en espera de residencia. «La pausa continúa pero yo espero que la pausa esté ya en su etapa final», dijo, y reconoció que le quedaban cinco días para que se cumpliera su predicción de que se levantaría antes de que terminara mayo.

También respondió al caso de Yadier Morris, quien lleva dos años y seis meses esperando su residencia con huellas tomadas dos veces. Allen le indicó que su situación podría estar lista para una demanda judicial (Mandamus) que fuerce una decisión por parte de las autoridades migratorias.

Para quienes atraviesan la espera con angustia, el abogado lanzó un mensaje directo: «No tienes que regresar a Cuba. Te vas a legalizar aquí. Respira profundo». Y sobre la posibilidad de que la pausa se levante antes de fin de mes, su postura fue escueta pero firme: «La esperanza siempre continúa».