Taylor Swift y Selena Gomez cantan juntas en el segundo concierto de la gira ‘Reputation’

Selena Gomez fue el as bajo la manga del segundo concierto de la gira por los estadios de la cantante Taylor Swift. Como parte de Reputation Tour, la intérprete de Blank Space se presentó en Los Angeles, California y enloqueció a los más de 60.000 fans presentes al anunciar que "una de las amigas más reales y auténticas" que ha tenido en toda su vida iba a subir al escenario para cantar una canción junto a ella.

La amistad entre ambas cantantes es conocida, por lo que muchos pudieron adivinar que se trataba de Selena Gomez, lo que confirmaron tras la aparición de la exnovia de Justin Bieber en el escenario de Rose Bowl.

Ambas cantaron Hands to Myself y luego de un abrazo final, la estrella invitada dedicó unas emotivas palabras a su amistad de más de 12 años con Taylor.

"¿Están pasando buena noche chicos? Tengo que darle las gracias a mi mejor amiga desde unos 12 años, casi 13, y la razón por la que ha sido una de mis mejores amigas es porque nunca ha juzgado una sola decisión de las que he tomado. Ella siempre ha estado a mi lado. Me alentó cuando no tenía nada que me alentase, y no sé si sería tan fuerte como soy si no te tuviese a ti y a tu familia, porque me han cambiado la vida. Y, me va a matar después de esto, pero gracias desde lo más profundo de mi corazón por apoyar a la mujer más hermosa, fuerte e independiente que jamás he conocido. Así que gracias como mejor amiga", dijo Selena.

Este domingo Taylor ha querido devolverle el bonito gesto y ha compartido una foto de ambas durante el concierto junto al texto: "A la persona a la que podría llamar en cualquier momento del día, que ha estado ahí sin importar qué ... estuviste absolutamente increíble esta noche y todos estaban muy emocionados de verte. Te quiero, y las 60.000 personas en el Rose Bowl también".