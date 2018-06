Chocolate envía unas emotivas palabras a su novia después de salir de prisión

El reguetonero cubano Yosvanis A Sierra Hernández, mejor conocido como Chocolate MC, se encuentra disfrutando de su libertad.

Después de su salida del Centro de Detención en el condado de Otero en Nuevo México, el cantante ha aprovechado para retomar su vida pública y volver a las redes sociales, donde ha estado actualizando a su público de sus nuevos pasos.

Chocolate, también ha querido utilizar dicho espacio para enviar unas palabras de agradecimiento a su novia Yenny Cáceres, quien ha estado presente y ha mostrado su apoyo durante toda esta dura etapa que ha tenido que vivir el intérprete del Palón Divino.

No ad for you

“Tú, que me hiciste recordar las cosas lindas que viven en mi, que me hiciste sentir mariposas en el pecho, tú que e diste calma, confianza, cariño, que supiese esperar paciente y con mucha valentía enfrentaste los miedos de estar sola, los miedos de ni pensar traicionarme, ni tan siquiera con los ojos. Tú me das luz, me das musas, pero sobre todo me has dado lo que más importante: amor verdadero. Yo te prometo que por tu suegra y por mi suegra, que con amor te pagaré, que nunca te fallaré. Te amo mi Yenny, voy a tus brazos mi amor, mi único y verdadero amor. Perdóname tú”.

Chocolate fue detenido el pasado mes de marzo por la policía de inmigración estadounidense, por no portar la documentación requerida.

Luego de tres meses tras las rejas, en el día de ayer finalmente el reguetonero fue puesto en libertad y desde su vuelta, no ha dejado de anunciar que sorprenderá a su público con nuevas canciones y que se mantendrá alejado de las llamadas 'tiraderas'.