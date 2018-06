Impresionante escapada de un cangrejo: se arranca una tenaza para salir vivo de una olla (+Vídeo)

Un vídeo grabado en un restaurante en China está dando la vuelta al mundo por el increíble ejemplo de sobrevivencia que dio un cangrejo de río, capaz de cortarse a sí mismo una de sus tenazas para escapar de una olla donde se cocinaba una sopa picante, de la que él era uno de los ingredientes principales.

Las imágenes han sido ampliamente divulgadas por medios como el Daily Mail y muy debatidas en las redes sociales, donde muchos internautas han cuestionado la práctica culinaria consistente en hervir crustáceos vivos, ampliamente utilizada en varios lugares del mundo, pero muy criticada también por quienes la consideran un acto de crueldad.

Los defensores señalan que esos animales no sienten dolor debido a su estructura biológica, sin embargo, los detractores creen que no hay evidencia de que la experiencia sea indolora. De hecho estas imágenes, de cuya autenticidad por el momento no ha habido dudas, demostrarían que sí sienten dolor.

No ad for you

Después de lograr su cometido, el crustáceo se alejó con gran rapidez de la olla y se deslizó sobre la mesa. Medios destacan que uno de los comensales testigos de la escena, identificado como Jiuke y que fue quien subió las imágenes a la redes sociales, se apiadó del crustáceo y se lo llevó a su casa, donde "lo ha adoptado".

El restaurante donde ocurrió el incidente se caracteriza por cocinar los crustáceos vivos frente a los clientes.