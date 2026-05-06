Trump revela que el autocorrector de su teléfono cambiaba «Melania» por «Melody» en sus publicaciones: «Me destrozaban»

El presidente Donald Trump reveló este miércoles, en presencia de la Primera Dama, una anécdota que durante un tiempo le causó serios dolores de cabeza: el autocorrector de su teléfono cambiaba sistemáticamente el nombre «Melania» por «Melody» cada vez que intentaba escribirlo en sus publicaciones de Truth Social, su plataforma de comunicación oficial.

Trump hizo la confesión durante un evento público al que asistía Melania Trump, aparentemente motivado por la presencia de una mujer llamada Melody, lo que lo llevó a narrar el incidente con tono de disculpa y humor ante el público.

«Tienen corrección ortográfica y corrección de palabras, y estas máquinas locas que usamos para publicar en Truth Social, que antes se llamaban tuits. Y cada vez que escribía Melania, lo corregía a Melody», explicó el mandatario.

Según relató, el problema se agravaba porque trabaja «muy rápido, muy rápido» al redactar sus mensajes y en ocasiones no los revisaba antes de publicarlos. El resultado fue que varios posts salieron con el nombre incorrecto, incluidas felicitaciones del Día de la Madre dirigidas a la Primera Dama.

«Decía "Melania es fantástica" y "feliz Día de la Madre, Melania, nuestra gran Primera Dama, Melania". Pero lo corregía a "Melody". Y a veces no lo revisaba y me destrozaban absolutamente», admitió Trump.

La reacción en redes sociales no se hizo esperar: los usuarios aseguraban que el presidente no sabía el nombre de su propia esposa. «Decían: "No sabe el nombre de su esposa, la sigue llamando..." Y yo decía: ¿qué diablos le pasa a esta máquina? No sabía nada de esa pequeña función», recordó entre risas.

El problema fue resuelto, según contó el propio Trump, con ayuda inesperada: el personal militar. «¿Saben quién lo corrigió? Los militares. Les dije: "Vengan aquí, tienen que corregir esto. Me están matando"», narró.

Al final de su relato, Trump se disculpó ante el público: «Recibí muchos ataques. La han llamado Melody muchas veces. De todas formas, tuve que explicárselo de esta manera. Me levanté aquí para explicárselo. Lo siento».

El incidente se suma a un largo historial de errores tipográficos en las publicaciones digitales de Trump. El más célebre fue «covfefe», publicado en mayo de 2017, un tuit incompleto e incomprensible que se volvió viral en todo el mundo y permaneció sin editar durante seis horas.

Durante su primer mandato, entre 2017 y 2021, analistas documentaron más de 1,100 errores en aproximadamente 8,000 tuits, con tasas de error del 2% al 3% por encima del promedio. Otros deslices notables incluyeron «unpresidented» en lugar de «unprecedented» y «smocking» en lugar de «smoking».

Truth Social, lanzada en febrero de 2022 tras la suspensión de Trump en Twitter, no cuenta con una función de edición retroactiva equivalente a la de otras redes, lo que deja los errores expuestos públicamente hasta que el autor los elimina y vuelve a publicar.