Pitbull lanza el 'Pégate challenge'

El cantante cubano-americano Pitbull ha lanzado el 'Pégate challenge' a través de un video colgado en su cuenta de Instagram. En este aparecen las bailarinas oficiales del rapero, también conocidas como The Most Bad Ones, mostrando los pasos para el nuevo reto.

El tema Pégate, grabado con el reguetonero cubano El Micha y el Dj IamChino, se compartió en las plataformas digitales el 31 de mayo y en estos momentos los artistas están grabando el videoclip oficial.

Hace un par de semanas vieron la luz las primeras imágenes del proceso de rodaje, de la mano del fotógrafo cubano Hazeem Velazquez, encargado de la foto fija del material audiovisual.

