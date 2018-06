Cubana de Aviación informa sobre ajustes en sus vuelos nacionales

Este martes Cubana de Aviación difundió a través de medios de prensa de la Isla una nota oficial en la que ofrece información sobre ajustes en los horarios y frecuencias de los vuelos nacionales programados.

Se mantienen dos frecuencias diarias de los vuelos Habana–Gerona–Habana en los horarios habituales. Los martes habrá un pequeño ajuste: salida del primer vuelo a las 9:40 am, y los miércoles con salidas a las 7:05 am y a las 11:40 am.

Los vuelos Habana–Santiago– Habana y Habana–Holguín–Habana pasan a tener una frecuencia diaria en las tardes, excepto los sábados.

El vuelo Habana– Baracoa–Habana los martes en el horario habitual.

Han sido cancelados, hasta nueva información, los vuelos con destino a Camagüey, Moa, Manzanillo, Bayamo y Guantánamo.

A los pasajeros con vuelos cancelados la nota indica que se “les realizará el reembolso del valor del boleto aéreo en las Oficinas de Ventas, disponiendo para ello de hasta un año a partir de la fecha de adquisición”.

Finalmente, la nota advierte que se informará oportunamente sobre posibles restablecimientos de vuelos y rutas.

Cubana de Aviación vive desde hace varios meses la peor de las crisis que haya padecido la aerolínea. En los últimos tiempos la compañía ha visto reducida drásticamente su flota porque las aeronaves compradas a Rusia fueron sacadas de circulación por fallos técnicos graves.

Tras noticias de retrasos, cancelaciones e incidencias de diverso tipo, la gran crisis se desató después del lamentable accidente que tuvo lugar pasado 18 de mayo en la ruta Habana-Holguín, en el que murieron 110 personas en un avión arrendado por Cubana a la compañía mexicana Global Air.

Solo tres mujeres sobrevivieron al siniestro y dos de ellas fallecieron en el hospital por la gravedad de las heridas. La última sobreviviente, Mailén Díaz Almaguer, todavía lucha por su vida.

Aunque existían pruebas y diversos testimonios, incluso de personal de Cubana de Aviación, de que esa compañía mexicana no era confiable, la aerolínea no dudó en contratar sus servicios.