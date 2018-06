Álbum ‘25’ de Adele vuelve a encabezar las listas de éxitos a más de dos años de su lanzamiento

La cantante británica Adele ha vuelto a coronar varios top 10 de las listas de éxitos musicales con su álbum 25, a casi tres años de su lanzamiento.

El álbum, que salió al aire a finales de 2015 y que tuvo un rotundo éxito que comenzó con el sencillo Hello, está otra vez en las listas de álbumes más descargados y vendidos en Reino Unidos, España, Estados Unidos, Irlanda, México y Australia.

25 ha vendido más de 20 millones de copias puras en todo el mundo, lo que lo convierte en el álbum más vendido de los últimos años, solamente superado por ella misma con su legendario disco 21 con más de 30 millones de copias vendidas y que incluía éxitos tales como Rolling in the Deep y Someone Like You.

El hecho de que el álbum esté nuevamente encabezando los charts mundiales demuestra el talento de Adele y lo mucho que los fans gustan y siguen su música. El disco ha tenido un 'renacer' sin promoción alguna y ha llegado justo cuando la cantante se encuentra en un período de descanso.