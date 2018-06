Muere un bebé de 14 meses tras recibir un disparo en la cabeza en Nicaragua

El bebé de 14 meses de nacido, Teyler Leonardo Lorío Navarrete, murió tras recibir un disparo en la cabeza en un ataque entre paramilitares y policías en Managua, Nicaragua.

El niño iba con sus padres por el sector entre la Ocho de Marzo y Las Américas Uno, y una bala lo impactó.

Su abuelo, Jaime Lorío. “Quién iba a ser, la guardia… todos andaban por allí como siempre”, dijo el abuelo cuando le preguntaron quién había disparado a su nieto a La Prensa.

“Aquí nos cayeron desde las 5 de la mañana cuando están atacando las Américas y los alrededores”, agregó.

Por su parte, la mamá del menor dijo a varios medios: “Fue la Policía, yo lo vi, a mí nadie me lo dijo, yo no le tengo miedo a nadie, pido justica aunque no va haber, aunque la pida de rodillas, si me hacen algo, me harían un favor porque me voy con mi hijo”.

“Fue un balazo en la cabeza, nadie se nos acercó, no fueron los vagos como ellos, dicen, fueron los policías; los vagos como le llaman ellos, nos ayudaron y nos llevaron en una moto al hospital”, dijo.

Nicaragua se le ha ido de las manos a Daniel Ortega. Su gobierno pretende intimidar cada vez más a la población civil para que no participe en las marchas anunciadas para este sábado. Por tanto, la ciudad se mantiene vigilada por la policía.

Además del bebé muerto, se reportaron cuatro desparecidos y diez heridos en en la zona universitaria y en nueve barrios de la capital.

La protestas en Nicaragua hacia el gobierno de Daniel Ortega han dejado cientos de muertos.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció graves violaciones a los derechos humanos durante la "represión" a las protestas en ese país, en un momento en que Ortega enfrenta su peor crisis política desde que gobierna hace dos décadas.