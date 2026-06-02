Marco Rubio destaca una coalición de aliados en América y señala a Cuba, Nicaragua y Venezuela como excepciones

Marco Rubio en su comparecencia ante el Senado sobre presupuesto del Departamento de Estado.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, compareció este martes ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado para defender el presupuesto del Departamento de Estado para el año fiscal 2027 y exponer las prioridades de política exterior de la administración Trump, y aprovechó su testimonio para destacar la consolidación de una coalición hemisférica de más de una docena de países alineados con Washington.

Rubio calificó el avance como «una historia extraordinaria» y afirmó que el hemisferio occidental es hoy «una región llena de aliados de Estados Unidos, de líderes amistosos hacia Estados Unidos y de una orientación favorable a nuestro país».

Sin embargo, el secretario de Estado identificó explícitamente a Cuba, Nicaragua y Venezuela como las excepciones a esa tendencia regional, países que quedan fuera de esa coalición de aliados que Washington ha construido en los últimos meses.

En sus palabras ante el Senado, Rubio señaló: «Ahora tenemos en este hemisferio una coalición de países amigos, más de una docena, que se han alineado para trabajar no solo en los temas de seguridad que todos compartimos, sino también en la prosperidad económica, porque ambas cosas van de la mano».

Además de las tres dictaduras, Rubio mencionó a Brasil —que atraviesa un ciclo electoral con comicios presidenciales previstos para octubre de 2026— como un caso que presenta «desafíos», y calificó al presidente de Colombia, Gustavo Petro, de «problemático» en el contexto de la política hemisférica.

El secretario de Estado advirtió que, pese a los avances diplomáticos, queda pendiente traducir esa coalición en acciones concretas, tras lo que describió como «20 años de abandono» en los que China y otras potencias globales se han «entrometido» en el hemisferio occidental, «en perjuicio no solo de los intereses nacionales de Estados Unidos, sino también de los pueblos de esos países».

El testimonio de Rubio ante el Senado se enmarca en la estrategia hemisférica que la administración Trump viene consolidando desde el inicio de su segundo mandato. El antecedente más visible fue la cumbre «Escudo de las Américas», celebrada el 7 de marzo en el Trump National Doral de Miami, donde Trump y Rubio reunieron a líderes de 12 naciones latinoamericanas y caribeñas para formalizar una coalición regional contra el narcotráfico, el crimen organizado y la influencia de China, Rusia, Irán y Cuba.

Entre los participantes de aquella cumbre figuraron Javier Milei (Argentina), Nayib Bukele (El Salvador), Daniel Noboa (Ecuador), José Raúl Mulino (Panamá) y Luis Abinader (República Dominicana), entre otros. Cuba, Nicaragua y Venezuela quedaron explícitamente excluidas de ese encuentro.

La política de máxima presión sobre el llamado «triángulo autoritario» ha sido una constante de la administración Trump: Cuba fue reincorporada a la lista de países patrocinadores del terrorismo el 20 de enero de 2025, primer día del segundo mandato, y en enero de ese mismo año se anunciaron nuevas sanciones contra entidades cubanas vinculadas al conglomerado militar GAESA.

En abril de 2026, el Departamento del Tesoro sancionó a dos hijos de Daniel Ortega y a funcionarios nicaragüenses del sector aurífero, a lo que el dictador respondió llamando a Trump «desquiciado mental» y exigiendo el fin de las sanciones contra Cuba, Venezuela e Irán.

Rubio también subrayó ante el Senado el marco general de la política exterior de la administración: «El gobierno de los Estados Unidos no es una organización benéfica. No estamos aquí para actuar como trabajadores sociales; estamos aquí para ganar en nombre del pueblo estadounidense y en defensa del interés nacional».