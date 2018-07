Maluma confiesa quién era su amor platónico

El cantante colombiano Maluma hizo una revelación en la serie Growing Up Latino del portal Billboard. El artista confesó que durante su adolescencia vivió enamorado de la mexicana Thalía.

Maluma contó que quedó prendado de la cointérprete de No me acuerdo cuando la vio en la telenovela María la del barrio, de 1995. "Thalía, ¡era una bomba! En María la del barrio papi... Era mi 'crush'", dijo el colombiano.

El artista paisa no solo cumplió su sueño de conocer a Thalía, sino que puede presumir de tener un tema con ella y un sensual video. En 2016, ambos lanzaron Desde esa noche, tema que estrenaron en los Premios Lo Nuestro y que tuvo mucho éxito, pero en ese momento Maluma no reveló este detalle para no crear una situación incómoda y por respeto a la artista que está casada y con hijos.

El colombiano, a sus 24 años, ha logrado colaborar con varios íconos latinos como Shakira, con quien lleva tres temas, Ricky Martin, Marc Anthony y Daddy Yankee, con quien acaba de estrenar el remix de X.

Actualmente, maluma mantiene una feliz relación con la modelo cubano-croata Natalia Barulich, con quien se deja ver con frecuencia muy enamorado.