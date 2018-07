Casi 15.000 cuentapropistas de Cienfuegos rechazan afiliarse a la CTC

Casi 15.000 cuentapropistas cienfuegueros han dado la espalda a la Central de Trabajadores de Cuba (CTC). De los 23.557 autónomos registrados en la provincia, 14.817 no tienen vínculo con este sindicato, según recoge el diario oficialista 5 de Septiembre.

Sí hay 7.528 que se han afiliado a la CTC, pero aún así las cifras no contentan al Secretariado Provincial de la Central de Trabajadores de Cuba porque más de la mitad de los cuentapropistas (51%) no quiere ser representado por ellos.

Los trabajadores por cuenta propia que deciden ir por libre están relacionados con la Administración Pública, el comercio, la gastronomía, los servicios, el transporte, industrias, agropecuarios, forestales, tabacaleros, hostelería y turismo.

Según el diario oficialista los cuentapropistas no se afilian porque la CTC no le ha dado prioridad a esta tarea; no existen estructuras adecuadas para que el sindicato funcione bien; no se cumple lo que se aprueba en asambleas o no tienen local donde reunirse.