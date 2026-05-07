¡Increíble! Así se ven 400 dólares en pesos cubanos: El video que tiene a todos sin palabras

Un creador de contenido cubano publicó en TikTok un video que resume en 50 segundos el absurdo económico que viven los cubanos a diario: recibir más de 200,000 pesos cubanos íntegramente en billetes de 10 pesos, una cantidad que al cambio informal equivale a apenas unos 384 dólares.

José Luis Llanes Matos, conocido en TikTok como @motollanes, publicó el clip el 6 de abril y en él se le ve contando en voz alta los billetes mientras bromea: «mira para allá, asaltaron en el banco... en la bodega no hay tanto dinero, ni en el banco tampoco».

La broma tiene una lógica aplastante: un pago de 200,000 pesos en billetes de 10 CUP implica manejar físicamente 20,000 billetes, un fajo de varios kilogramos de papel moneda que, en términos reales, no alcanza para cubrir gastos básicos de un mes.

La escena no es un caso aislado. Los bancos estatales cubanos siguen entregando salarios y pagos en billetes de baja denominación por falta de papel moneda de mayor valor, una práctica que los propios negocios privados rechazan al negarse a aceptar billetes de cinco, diez y veinte pesos.

El rechazo llega al punto de que cuentapropistas en La Habana solo aceptan billetes desde 100 CUP, dejando a quienes cobran en denominaciones menores sin forma práctica de gastar su dinero.

El trasfondo es la devaluación brutal del peso cubano, que ha perdido más del 95% de su valor frente al dólar entre 2020 y 2026, pasando de 42 pesos por dólar a más de 520 pesos por dólar en el mercado informal. En marzo, una educadora cubana denunció haber esperado cuatro días en cola para cobrar 2,000 pesos en billetes de cinco y diez, calificando la situación de «humillación».

Como respuesta tardía, el Banco Central de Cuba emitió a partir del 1 de abril nuevos billetes de 2,000 y 5,000 pesos. Sin embargo, los nuevos billetes de alta denominación apenas resuelven el problema: un billete de 5,000 CUP equivale a unos diez dólares al cambio informal, lo que llevó a los cubanos a ironizar con la frase «mi salario en un billete».

El propio Banco Central justificó la medida como una forma de «facilitar transacciones, atender el alza de precios, reducir costos logísticos y agilizar operaciones», aunque la institución admitió que los nuevos billetes no responden a una solución estructural de la crisis monetaria.

El video de @motollanes acumuló más de 111,200 visualizaciones y fue compartido más de 1,100 veces, convirtiéndose en uno de los retratos más virales del colapso económico cubano, un colapso que lleva décadas gestándose bajo 67 años de dictadura y que ningún billete nuevo, por grande que sea su denominación, puede disimular.