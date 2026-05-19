"¡Y todavía quieren que inviertan en Cuba!": reaccionan cubanos a medida del MININT de congelar cuentas

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La nueva facultad del Ministerio del Interior (MININT) para congelar cuentas bancarias y activos «sin demora y sin notificación previa» desató una ola de reacciones en redes sociales en las últimas horas, donde cubanos combinaron la burla con la indignación y señalaron que la medida hará aún más difícil invertir y emprender en la isla.
La Resolución 6/2026, firmada el 16 de mayo por el ministro General de Cuerpo de Ejército Lázaro Alberto Álvarez Casas y publicada en la Gaceta Oficial el lunes 18 de mayo, autoriza el congelamiento inmediato de cuentas, bienes inmuebles, activos virtuales y cualquier otro instrumento financiero, sin que el afectado reciba aviso previo.
Uno de los comentarios que mejor resumió la contradicción fue el de Ricardo Castillo Rivera: «Todavía quieren que inviertan en Cuba. El que lo haga está loco, o es cómplice de esos ladrones».
Yusniel Ortiz Ramírez apuntó en la misma dirección: «Y un mes antes invitaban a los comerciantes a invertir en Cuba», en referencia a los foros de inversión que el régimen ha promovido en los últimos meses para atraer capital extranjero y privado.
Adrian Benítez Donato también conectó ambos temas: «No sé con qué corriente van a congelar nada... y para los que querían emprender e invertir en Cuba».
La preocupación por las compras mediante transferencia y el emprendimiento privado fue otro eje de las reacciones, dado que la norma convierte cualquier operación financiera en potencial objeto de intervención estatal sin garantías procesales previas.
La resolución se suma a un paquete normativo aprobado en 2026 que ya obliga a cuentapropistas, MIPYMES y cooperativas a reportar operaciones sospechosas de sus clientes en secreto, según la Resolución 86/2026 del Ministerio de Finanzas.
Eduardo Hernández Martín fue más allá en su análisis político: «Si alguien tiene pensado criticar al gobierno que primero saque el dinero del banco. Esa ley es para que las personas no protesten por miedo a ser declarados terroristas y que les quiten su dinero. Es una forma indirecta de callar a las personas».
El señalamiento es relevante porque el Artículo 6.4 de la resolución establece que basta con que «sea de conocimiento público y notorio» que una persona está vinculada al terrorismo para proceder al congelamiento, sin necesidad de proceso penal.
Henry Carrasco Cobas ironizó sobre el único mecanismo de defensa que contempla la norma: «Dicen ellos que al que le congelen el dinero tiene 30 días para demandar al MININT ante los tribunales. Hace rato yo no me reía tanto con un chiste».
El propio Artículo 42.3 de la resolución aclara que «la interposición de cualquier recurso no suspende ni impide los efectos del acto administrativo».
Laura González Otero señaló otra contradicción: «No entiendo nada. El banco sí puede congelar cuentas... pero ni se compromete a facilitar que los jubilados puedan usar el poco dinero que tienen en la chequera».
Muchos cubanos ironizaron sobre el hecho de que sus fondos ya están congelados de facto. Miladys Romero escribió: «La mía la tienen congelada hace rato porque ni me acuerdo cuándo fue la última vez que pude extraer mi salario».
Bairon Hecheverría fue directo: «O sea que por primera vez la dictadura legaliza el robo hacia el pueblo».
El antecedente más revelador del uso político de estas herramientas ocurrió en mayo de 2025, cuando el Ministerio de Justicia amenazó con congelar las cuentas de la masonería cubana si no aceptaba el liderazgo impuesto por el gobierno.
Juancarlos Valle cerró con una pregunta que muchos compartieron: «¿Quién congela a GAESA? Que alguien me diga».
Preguntas Frecuentes sobre la Resolución del MININT para Congelar Cuentas en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Qué establece la nueva resolución del MININT sobre el congelamiento de cuentas en Cuba?
La Resolución 6/2026 del Ministerio del Interior (MININT) autoriza el congelamiento inmediato de cuentas bancarias, bienes inmuebles y otros activos sin notificación previa. Esto se puede realizar si la persona es considerada vinculada al terrorismo, sin necesidad de proceso penal. La medida ha sido criticada por su potencial uso como herramienta de control político.
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¿Cómo afecta esta medida a las inversiones en Cuba?
La medida dificulta aún más las inversiones en Cuba, ya que cualquier operación financiera puede ser intervenida sin garantías procesales previas. Esto genera desconfianza entre potenciales inversores extranjeros y nacionales, quienes temen que sus activos puedan ser congelados arbitrariamente.
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¿Qué reacciones ha generado esta medida entre los cubanos?
La medida ha desatado indignación y burla en redes sociales, donde muchos cubanos critican la contradicción de invitar a inversiones extranjeras mientras se establecen medidas que permiten el congelamiento de activos sin aviso. También se percibe como un mecanismo de represión política.
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¿Qué mecanismos de defensa tienen las personas afectadas por el congelamiento de cuentas?
Las personas cuyos activos sean congelados pueden presentar un recurso impugnando la decisión, pero el recurso no suspende los efectos del acto administrativo. Esto significa que, aunque se interponga una demanda, el congelamiento permanece vigente.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.