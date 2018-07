Camila Cabello donará parte de los ingresos de su concierto en Puerto Rico a víctimas del huracán María

La cantante cubana Camila Cabello ha confirmado, a través de sus redes sociales, su presentación en el Coliseo de Puerto Rico y ha anunciado que donará una parte de las ganancias del concierto a la organización benéfica Save The Children que recauda fondos para las víctimas del huracán María que devastó la isla caribeña.

"MI PUERTO RICO HERMOSO !! the #neverbethesametour está llegando al Coliseo de Puerto Rico, una parte de mis ingresos del concierto irán a las recaudaciones de fondos de @savethechildren para víctimas del huracán María", escribió la cantante en su cuenta de Instagram.

La intérprete de Havana pisará Puerto Rico por primera vez como parte de su gira mundial Never Be The Same. Los boricuas podrán comprar las entradas para el Coliseo José M. Agrelot de San Juan a partir del próximo 17 de julio y el concierto será un mes después, el 23 de octubre. La presentación pondrá fin a su gira por Latinoamérica.

La noticia no solo ha causado alegría a sus fans de Puerto Rico sino a todos sus incondicionales por el bonito gesto de la cubana. Camila es muy querida por sus fans por ser una gran artista, por la relación que siempre mantiene con ellos y por sus generosos actos, como regalar entradas para sus conciertos a fans que no pudieron conseguirlas.

La artista, de 21 años, también se caracteriza por su compromiso social con causas como la Marcha Por Nuestras Vidas o las protestas generadas en torno a la política migratoria de Trump, la cual definió como "inhumana y cruel". Asimismo, contribuye con instituciones benéficas y visita hospitales y centros infantiles.