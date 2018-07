Sólo un 18% de los cubanos considera que la reforma constitucional mejorará su vida

El Grupo de Estudio de las Dinámicas Sociales-Cuba, del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, ha realizado una encuesta para evaluar qué esperan los cubanos de los cambios en el proyecto de reforma constitucional, aprobado por unanimidad el pasado fin de semana en la Asamblea Nacional del Poder Popular y que deberá ser sometido a referéndum. Sólo el 17,66% de los 952 encuestados cree que esta modificación en la Carta Magna mejorará su vida.

El dato desciende a un 14,11% en la franja de edad que contempla a los menores de 30 años. La mayoría de los encuestados a través de internet y en toda la Isla, no sabe si mejorará o no su vida el cambio constitucional. Así opina un 47,13% de los entrevistados, mientras un 35,22% está convencido de que no es posible que mejore nada.

Prioridades para el cambio constitucional

Las conclusiones de la encuesta del Observatorio Cubano de Derechos Humanos apuntan además a las prioridades del cambio constitucional, que deberían haberse enfocado hacia preocupaciones económicas y sociales, por encima de los derechos políticos y de la extensión de nuevos derechos como el matrimonio igualitario.

No ad for you

Así, lo que más preocupa al 77,62% de los entrevistados es el derecho a la salud y la educación; seguido de los derechos a la vivienda, el agua potable y la alimentación adecuada (77,41%). En tercer lugar en orden de importancia para los encuestados está el derecho a un trabajo y pensión decentes (60,99%) y a continuación, el derecho a la libertad de opinión, prensa y asociación (50,72%) , que es mucho más importante para los jóvenes menores de 30 años. El 61.04% lo considera prioritario.

Preocupa también el derecho a la propiedad privada y a la participación en empresas y cooperativas al margen del Estado (48,97%) o el matrimonio entre parejas del mismo sexo (22,07%). Este porcentaje sube hasta el 33,13% entre los jóvenes.

Llama la atención que el voto de los cubanos en el exterior sólo es considerado prioritario para el 21,15% de los encuestados.

El papel del Partido Comunista

La mayoría de los entrevistados está en desacuerdo con el monopolio forzado del Partido Comunista de Cuba (PCC) y apuesta por el multipartidismo.

El 57,80% cree que debe eliminarse el papel rector del PCC frente al 14,07% que cree que debe mantenerse.

El 62,32% considera que la nueva Constitución debería permitir la existencia de otros partidos políticos, frente al 11,19%, que opina lo contrario.

El 42,61% cree que debe eliminarse de la Constitución "el carácter irrevocable del socialismo", frente al 23,41%, que considera que no.

Participación en el referéndum

La encuesta del Observatorio Cubano de Derechos Humanos también indagó sobre la participación en el referéndum necesario para aprobar definitivamente la reforma constitucional. Sólo el 5,24% votaría por defender el Gobierno. El 25,67% votará para no buscarse problemas en el trabajo y no ser señalado; el 24,13% para ejercer su derecho y hay un 23,82% de indecisos.

Estos datos, en opinión de los encuestadores, revelan "el miedo y la desconfianza de los cubanos ante un proceso de votación, que en Cuba siempre es coercitivo y carente de cualquier garantía".

Nivel de conocimiento de la Constitución

El 86,45% considera que "es buen momento" para proponer y hacer una nueva Constitución.

El 51,95% admite que solo conoce "algunas partes del texto constitucional" vigente, el 35,73% no lo conoce en absoluto y el 12,32% lo "conoce bien".

El 76,28% sabe que se tramita una reforma.

El 83,37% no sabría a quién enviar una propuesta de cambio constitucional, en caso de tenerla.

El 50,61% identifica a Raúl Castro , primer secretario del Partido Comunista, como responsable de la reforma constitucional en trámite.

Estas cifras demuestran, según los encuestadores, el nivel de opacidad con que se ha llevado a cabo la reforma constitucional en Cuba.