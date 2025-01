Ulises Toirac al gobierno cubano: "Arregla tu casa y luego exige respeto del vecindario"

Vídeos relacionados:

El humorista cubano Ulises Toirac emplazó al gobierno a que se ocupe de resolver los problemas del país antes de criticar lo que pasa en otros.

"No pienso que haya que mirar pa' afuera cuando objetivamente y en la concreta hay graves errores dentro. Política, social y económicamente. Punto. Arregla tu casa y luego exige respeto del vecindario. Pero arregla primero tu casa", dijo en su muro de Facebook.

Lo más leído hoy:

El actor recordó que la política económica del gobierno ha demostrado por años que no resuelve nada y además genera una imponente desigualdad social y unas deformaciones catastróficas a nivel de individuo.

Pero no se limitó a cuestionar solo el aspecto económico. Recordó que la Constitución tuvo que incluir, a regañadientes, leyes y términos que si dejaba fuera violaría normas internacionales, pero que en la práctica jurídica son violados olímpicamente.

"Puedes ir en silencio y sin carteles y ser acusado de escándalo público o desorden público (con lo que además te ganas ser tratado como 'otras causas' en las declaraciones a los medios internacionales)", denunció.

Captura de Facebook / Ulises Toirac

Ulises se refirió también a la reciente vuelta de Cuba a la lista de países patrocinadores del terrorismo y de cómo eso lo afecta en su vida, y criticó a quienes sostienen que la medida va solo en contra del gobierno y no de sus ciudadanos.

"Quien no puede hacer negocios online soy yo (el Gobierno y sus personas tienen todas las herramientas para ello y hasta por carambola, operan desde dentro de Estados Unidos, no es un secreto). Quien no puede usar recursos gratuitos o pagos online soy yo (el Gobierno tiene todas las herramientas para brincarse ese muro), a quien tratan en muchos aeropuertos como si fuera terrorista pasando hoooras en pecera, teniendo los documentos al quilo es a mí (la gente del Gobierno usa canales oficiales y protocolos expeditos). Y puripallá hasta el infinito... O sea, el objetivo de las medidas soy yo. O en una proporción que aniquila mis posibilidades de vida. No me empodera, me empinga", argumentó.

El comediante acusó al gobierno de hacerse ciego a los problemas internos y de usar como justificación la actitud intolerante y agresiva de Estados Unidos para "enarbolar el chovinismo y plantarse en tres y dos frente a un cambio" que no le conviene.

"Cuando sumas to' eso, queda lo que se llama 'el problema cubano': pueblo apretao, válvula que escapa emigrando, eternización del status quo", consideró.

"La aparente solución, encabronar al pueblo haciéndolo pasar hambre pa' que se levante en armas contra el gobierno, se queda en la primera parte de la tesis. Hambre. Y me voy pa' no pasarla. ¿No hay números más que suficientes pa' demostrarlo? Más de mil presos 'por otras causas' y el 10 % de la población echando un pie solo en los últimos dos años. And counting", recalcó.

Preguntas frecuentes sobre las críticas de Ulises Toirac al gobierno cubano