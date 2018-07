La foto de Shakira en la playa que enloquece a sus seguidores

Parece que Shakira ya está disfrutando de sus vacaciones antes de volver a retomar su gira El Dorado por Estados Unidos el próximo 3 de agosto.

Ya que desde una playa y en ropa de baño, la cantante colombiana ha compartido con sus más de 50 millones de seguidores una imagen para anunciar que este viernes podremos disfrutar del videoclip de su último tema con Maluma: Clandestino.

En la fotografía, que ha publicado la diva de Barranquilla y que está levantando suspiros entre sus fans, se puede ver a la artista latina sentada en una silla en la orilla del mar con ropa de baño, lo que parece un pareo y una visera para protegerse del sol. ¡Miren!

"¿Están listos para el viernes? El video de Clandestino llegará justo a tiempo para el fin de semana", escribió la intérprete de Me enamoré junto a la fotografía que después de diez horas publicada en el perfil de Shak supera el millón de likes.

"Fabulosa", "Madre mía, que guapa eres" o "Diosa", son algunos de los halagos que le dedican los usuarios de las redes sociales junto a la comentada instantánea.

El jueves pasado, la pareja del futbolista Gerard Piqué estuvo en su ciudad natal, Barranquilla, donde cantó algunos de sus éxitos en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez donde tuvo lugar la inauguración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018.

Durante la actuación, fueron muchos los seguidores los que apuntaron que la artista podría estar esperando su tercer hijo y después del espectáculo le preguntaron si realmente estaba embarazada, a lo que la artista contestó: "No, ¿por qué me preguntas si estoy embarazada? ¿Estaba gordita anoche? ¿Se me ve pancita? Debe ser todo lo que comí, deben ser las arepas asadas que me comí".

Una reacción que se volvió viral en la red.