Legalizan en Estados Unidos la lactancia materna en lugares públicos

Ya es legal amamantar en público en cualquier lugar de Estados Unidos. El ejemplo lo dieron los estados de Idaho y Utah, que aprobaron recientemente una ley que ha legalizado la lactancia materna en lugares públicos y que ha pasado a ser de vigencia nacional.

No obstante, la decisión tuvo sus trabas y detractores; el representante republicano de Utah, Curt Webb, dijo al Salt Lake Tribune: "Esto parece decir que no tienes que encubrir para nada. No me siento cómodo con eso, simplemente no lo estoy”. Y añadió: “Realmente está en tu cara ".

En Idaho, por su parte, The Insider informó que el representante republicano, Paul Amador (patrocinador del proyecto de ley), dijo ante la Cámara de Representantes:

No ad for you

"Personalmente, me parece decepcionante que estemos en 2018 y todavía no hemos aprobado esta ley en Idaho. Creo que podemos adoptar una postura proactiva aquí a través de la legislación para promover el vínculo natural y los beneficios para la salud de la lactancia tanto para la madre como para la madre".

Una madre da el pecho en público (Fuente: Wikipedia)

Y añadió: “También creo que la salud y las opciones nutricionales de nuestras familias se deben dejar como decisiones para nuestras familias, no para nuestro gobierno ".

Según The Independent, el proyecto de ley fue aprobado por unanimidad en el pasado mes de marzo pero recién ahora entró en vigencia.

Estados Unidos se suma así a otros países anglófonos, como Australia (1984) y Reino Unido (2010), donde la lactancia materna en lugares público ya es legal. Muchos incluso se preguntan cómo pudo ser ilegal alguna vez.

No obstante, medios de prensa consideran que posiblemente muchas mujeres sigan sintiendo vergüenza o miedo a amamantar en público en Estados Unidos, por el temor de ser humilladas o avergonzadas. Sin embargo, también destacan que esas mismas mujeres, a diferencia de antes, ahora podrán responder que la ley está de su parte.

No volverá a ser realidad el arresto de hasta 12 mil mujeres cada año, como media, por dar el pecho en lugares públicos de Estados Unidos, según datos citados por el periódico The New York Times.