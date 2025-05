Amanda Camaraza está viviendo a plenitud su nueva etapa como mamá… ¡y sin filtros! A pocos días de dar a luz a su pequeño Marcello, la influencer cubana ha compartido en sus redes un video que sacó más de una sonrisa a sus seguidores.

Con su característico humor y vestida con una cómoda bata rosa, Amanda confesó: “Ya estoy cogiendo toda la pinta de madre, en bata. No se me ha desinflado la barriga, me da mucho asco, lo voy a enseñar, llevo hasta el pamper”. Y dicho y hecho, mostró su pancita posparto con total naturalidad y hasta un toque de orgullo.

En el fondo del video se ve al “piojito” —como cariñosamente le llama a Marcello— durmiendo plácidamente en su cuna, rodeado de globos celeste, beige y dorado, parte de la bienvenida sorpresa que le prepararon sus amigos al llegar del hospital.

“Voy a empezar a actualizarme”, dijo entre risas, dando a entender que está empezando a adaptarse a su nueva vida como mamá, en la que seguro vendrá con más y nuevas ocurrencias que harán disfrutar a sus seguidores, que ya extrañaban su presencia activa en redes.

Amanda está demostrando que la maternidad también se puede vivir con humor, autenticidad y mucha ternura. ¡Y sí, en bata también se ve fabulosa!

La creadora de contenido se convirtió en mamá por primera vez hace unos días junto a su pareja, Manuel Alejandro Pérez Odicio, más conocido como Manny. Ambos compartieron el feliz nacimiento de su primer hijo, Marcello, con una imagen en el hospital que derritió a todos: Amanda con una sonrisa inmensa, Manny a su lado, y el bebé en brazos. “Mi mar, mi cielo, mi vida entera… Eres más de lo que soñé”, escribió emocionada.

