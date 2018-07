Andy García y Cher se cuelan en la lista de los Billboard

El popular actor cubanoamericano Andy García (62 años) ha logrado colocarse en la lista de hits de Billboard con “Fernando”, tema que canta en la secuela del filme Mamma Mia! nada menos que junto a la cantante estadounidense Cher (72 años).

En la película, García interpreta el personaje de Fernando Cienfuegos, un señor maduro, interesante y muy buen mozo, amante de Ruby Sheridan (Cher), quien a su vez es la madre de Donna (Meryl Streep) y abuela de Sophie (Amanda Seyfried).

Pese a que Ol Parker (director) y Richard Curtis (co-guionista) de Mamma Mia! Here We Go Again han confesado que el personaje de Andy García se introdujo casi al final, cuando ya la trama de la película estaba casi completa, la crítica ha precisado que el actor cubanoamericano arrasa en cada escena en que aparece.

“El semental de Andy García, Fernando, roba silenciosamente casi todas las escenas en las que se encuentra, ya sea que advierta solemnemente de una tormenta inminente o que su verdadero amor, Cher, sea uno de los grandes éxitos de ABBA”, ha descrito Vanity Fair.

No es secreto que a Cher le dieron un listado de actores a elegir y no dudó en pedir que fuera Andy García el que interpretara el personaje, y no solo eso, sino que además añadió que estaba segura que él aceptaría. Así fue, y el resultado no desmerece a la vista del éxito del personaje y la química entre ambos.

“Fernando”, el tema original del cuarteto sueco ABBA, pasó dos semanas en el número 1 en 1976, ahora, 42 años después, vuelve a las carteleras musicales de mano de Cher y Andy García, quien hace su debut en Billboard.

Al actor Andy García no le es ajena la música, no solo ama los ritmos cubanos que lleva en la sangre, sino que además se le ha visto alguna vez coquetando con la percusión.