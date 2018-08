Rihanna de vuelta en Cuba

Luego de su visita a Cuba en 2015, Rihanna a vuelto a la Isla. Esta vez, la cantante planeaba mantener su estancia fuera de los focos, pero no ha logrado pasar desapercibida.

La noticia se dio a conocer luego de que un usuario de Facebook, Yasser Rodríguez, se topara a la estrella del pop en la tienda de Habanos del Meliá Habana, mientras esta se disponía a comprar tabacos.

“Tuve la dicha de ver a la gran Rihanna, yo solo en la tienda de Habanos Melia Habana”, escribió junto a la imagen.

No ad for you

En la imagen se ve a Riri junto a un miembro de su equipo y a un trabajador del establecimiento. La artista llevaba un look desenfadado y muy caribeño, luciendo unos shorts cortos de mezclilla, un top corto negro que dejaba ver su abdomen y unas trenzas.

Facebook / Yasser Rodríguez

Según informó la revista cubana de entretenimiento Vistar, la cantante barbadense se encuentra en La Habana para el rodaje de una película titulada Guava Island, donde comparte reparto con el actor y comediante estadounidense Donald Glover. Según la revista, la dirección de este filme está a cargo del realizador Hiro Murai y también participan los actores Nonso Anozie y Letitia Wright.

Las escenas se han filmado en locaciones poco concurridas de la capital como la textilera del municipio Alamar y el Círculo Social Abreu Fontán en Miramar.

Rihanna hizo su debut en el cine en 2006 con la película Bring It On: All or Nothing, donde encarna a una porrista y también canta. Desde entonces, se ha mantenido cerca del mundo actoral, pero desde hace un par de años con mucha más fuerza.

En 2017, la cantante etuvo un rol importante en la película de ciencia ficción Valerian y la ciudad de los mil planetas; y este año estrenó Ocean´s 8, donde interpreta a la hacker Nine Ball, junto a actrices consagradas como Sandra Bullock, Cate Blanchett, Helena Bonham Carter y Anne Hathaway.

En 2015, Rihanna viajó a Cuba con la famosa fotógrafa estadounidense Annie Leibovitz, para realizar una sesión de fotos para la revista Vanity Fair que tuvo como escenario las calles de La Habana y el restaurante La Guarida.