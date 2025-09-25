Rihanna y A$AP Rocky ya son oficialmente una familia numerosa. La cantante de Barbados dio la bienvenida a su tercer hijo el pasado 13 de septiembre, y esta vez se trata de una niña, algo que la pareja venía deseando desde hace tiempo. La pequeña lleva un nombre con mucha personalidad: Rocki Irish Mayers, un claro homenaje al padre, cuyo nombre real es Rakim Athelaston Mayers.

La noticia fue confirmada por la propia Rihanna en redes sociales, con una enternecedora foto en la que aparece cargando a su bebé, luciendo un anillo dorado con la palabra “mom” (mamá) y acompañada por una segunda imagen de unos mini guantes de boxeo rosados.

Aunque decidieron no conocer el sexo del bebé hasta el nacimiento, A$AP Rocky ya presentía que sería una niña. En una entrevista reciente explicó que este embarazo “se sentía diferente” y expresó abiertamente su deseo de tener una hija. Incluso lo insinuó durante la alfombra roja de la premiere de Los Pitufos, donde levantó al aire una muñeca de Pitufina como señal de lo que vendría. Y no se equivocó.

Con la llegada de Rocki, la pareja completa un capítulo más en su historia familiar. Sus hermanos mayores, RZA (2022) y Riot (2023), ya tienen una nueva compañera de aventuras. Rihanna, que ha convertido cada embarazo en una declaración pública de poder y estilo —desde su actuación en la Super Bowl hasta su imponente presencia en la gala del Met—, presentó a su hija con un posado cargado de ternura y significado, reafirmando que la maternidad ocupa un lugar central en esta nueva etapa de su vida y su identidad pública.

Por ahora, no hay noticias de nuevo disco (los fans siguen esperando), pero la artista ha dejado claro que su prioridad es la familia. Y viendo la carita de su hija, no nos queda duda de que Rocki ya es la estrella de esta nueva etapa. ¡Enhorabuena a los papás!

Preguntas frecuentes sobre el nacimiento de la hija de Rihanna y A$AP Rocky