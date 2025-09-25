Rihanna y A$AP Rocky ya son oficialmente una familia numerosa. La cantante de Barbados dio la bienvenida a su tercer hijo el pasado 13 de septiembre, y esta vez se trata de una niña, algo que la pareja venía deseando desde hace tiempo. La pequeña lleva un nombre con mucha personalidad: Rocki Irish Mayers, un claro homenaje al padre, cuyo nombre real es Rakim Athelaston Mayers.
La noticia fue confirmada por la propia Rihanna en redes sociales, con una enternecedora foto en la que aparece cargando a su bebé, luciendo un anillo dorado con la palabra “mom” (mamá) y acompañada por una segunda imagen de unos mini guantes de boxeo rosados.
Aunque decidieron no conocer el sexo del bebé hasta el nacimiento, A$AP Rocky ya presentía que sería una niña. En una entrevista reciente explicó que este embarazo “se sentía diferente” y expresó abiertamente su deseo de tener una hija. Incluso lo insinuó durante la alfombra roja de la premiere de Los Pitufos, donde levantó al aire una muñeca de Pitufina como señal de lo que vendría. Y no se equivocó.
Con la llegada de Rocki, la pareja completa un capítulo más en su historia familiar. Sus hermanos mayores, RZA (2022) y Riot (2023), ya tienen una nueva compañera de aventuras. Rihanna, que ha convertido cada embarazo en una declaración pública de poder y estilo —desde su actuación en la Super Bowl hasta su imponente presencia en la gala del Met—, presentó a su hija con un posado cargado de ternura y significado, reafirmando que la maternidad ocupa un lugar central en esta nueva etapa de su vida y su identidad pública.
Por ahora, no hay noticias de nuevo disco (los fans siguen esperando), pero la artista ha dejado claro que su prioridad es la familia. Y viendo la carita de su hija, no nos queda duda de que Rocki ya es la estrella de esta nueva etapa. ¡Enhorabuena a los papás!
Preguntas frecuentes sobre el nacimiento de la hija de Rihanna y A$AP Rocky
¿Cómo se llama la primera hija de Rihanna y A$AP Rocky?
La primera hija de Rihanna y A$AP Rocky se llama Rocki Irish Mayers, un nombre que rinde homenaje al padre, cuyo nombre real es Rakim Athelaston Mayers.
Lo más leído hoy:
¿Cuántos hijos tienen Rihanna y A$AP Rocky?
Rihanna y A$AP Rocky son padres de tres hijos. Además de su reciente hija Rocki, tienen dos hijos mayores: RZA nacido en 2022 y Riot en 2023.
¿Cómo anunció Rihanna el nacimiento de su hija?
Rihanna confirmó el nacimiento de su hija a través de sus redes sociales. Compartió una emotiva foto sosteniendo a su bebé, luciendo un anillo dorado con la palabra "mom" (mamá), junto a una imagen de unos mini guantes de boxeo rosados.
¿Qué destaca sobre el estilo de Rihanna durante sus embarazos?
Rihanna ha hecho de sus embarazos una declaración pública de poder y estilo. Ha destacado en eventos como la Super Bowl y la Met Gala con atuendos que enmarcan su barriguita, reafirmando que la maternidad es central en su vida y su identidad pública.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.