Celebritie peruana asegura que su novio cubano no la golpeó: “Estaba borracho y celoso"

Luego de que esta semana los medios peruanos acusaran al cubano Alejandro García de haber propinado una fuerte golpiza a Anelhí Arias, la joven celebritie ha dado una entrevista a la revista Throme en la que asegura que esto no es cierto.

Según explicó tuvo una acalorada discusión con su pareja pero él no la pateó, como dijeron.

“Tomó mucho pisco sour y estaba descontrolado. Vio cosas que no había y se puso celoso del chico (Greg Michel). Tenía que amadrinar un hotel, pero al momento de salir de la habitación me jaló, resbalé y caí porque estaba con tacos. No me forcejeó”, aseguró.

No ad for you

La peruana dice que sus gritos no eran por la pelea. Lo hizo para que la ayudaran a sacar al cubano de la habitación porque estaba “borracho”.

“Me da pena, porque él no toma y tiene que aprender a moderarse con el trago. Él está muy apenado por todo”, aclaró.

Cuando le preguntaron si a pesar de lo ocurrido continuaba enamorada del joven cantante de la Isla, dijo: “Claro que sí, pero él no puede continuar haciendo este tipo de papelones. Un error lo comete cualquier persona”.