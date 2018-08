Cubano en Perú es acusado de golpear salvajemente a su novia, una celebritie local

Un cantante cubano radicado en Perú ha sido acusado ante los medios de comunicación esta semana de patear y golpear brutalmente a su pareja, la celebritie local Anelhí Arias, con quien lleva una relación de hace unos pocos meses.

Aunque aún no ha trascendido si existe una denuncia formal a las autoridades, Alejandro García ha sido señalado por la opinión pública como el autor de una salvaje golpiza propinada el pasado viernes en la noche a su novia Anelhí, exporrista del club de fútbol Sport Boys.

Anelhí Arias y Alejandro García/ Instagram de Anelhí Arias

En un video filmado por una cámara de seguridad de un hotel de San Juan de Miraflores, la pareja aparece discutiendo en la puerta de una habitación y se ve cómo el cubano forcejea con Arias y la agarra fuertemente del pelo.

Esto se suma a las declaraciones de la vedette peruana Deysi Araujo, quien presenció una pelea posterior y declaró que Alejandro García golpeó con el puño cerrado a Anelhí y la dejó sangrando.

“Qué pena que Anelhí Arias soporte eso. Porque ese sujeto es un cobarde, me asusté mucho. Él le pegó. Yo vi cuando la masacró, le dio puñetes, patadas y ella gritaba: ‘¡Ayúdenme, ayúdenme!’. Ella necesita ayuda porque no acepta, no ve la realidad, dice que no pasó ‘nada’. Estaba llorando en su cuarto. Tiene un chichón en la cabeza, sangraba”, relató Araújo.

Desde su cuenta personal de Facebook, Anelhí Arias anunció que había terminado su relación con el cubano, pero horas después borró el post. La peruana es madre de dos pequeñas, frutos de su matrimonio de 12 años con otro cubano, el reguetonero radicado en Miami Dayron Martin.