Cubana se escandaliza con un programa infantil en el que los personajes son “la Nueva Trova” y “el Reguetón”

La cantante cubana Heidi Igualada ha denunciado en su página de Facebook a un programa infantil de la televisión cubana, en el que dos niños encarnaban a la Nueva Trova y al Reguetón, y eran enemigos.

Heidi no lo vio personalmente, se enteró de todo por una amiga; pero sí sabe que el programa fue trasmitido por Cubavisión, entre las 9.15 am y las 9.30 am de este viernes.

Según narró la trovadora, en la “conversación” que sostienen los dos pequeños, la Nueva Trova decía al Reguetón: “¡soy tu enemiga!”.

Después llegaron “otros géneros musicales que sí eran amigos del reguetón” a darle su apoyo, y todo terminó con que la amistad entre la “intolerante” Nueva Trova y el “santísimo” Reguetón, pues ella le regala un “texto” a su compañero para su ritmo.

Heidi mostró su indignación y fue tajante al sentenciar que la Trova “no es enemiga de nada ni de nadie”, sino que es un arte que profesa amor, valores, ética, cívica, sensibilidad, dignidad…

Además, calificó de monstruoso el enfoque “reconciliatorio” que se le dio al “conflicto”, tanto por parte del realizador como del que lo permitió.

“Es bochornoso que a estas alturas de intentos de (re)construcción de ideas nobles y (r)evolución de valores, se voceen semejantes idioteces dirigidas a nuestros niños en un medio tan abarcador e influyente como la televisión. ¿Qué promovemos? ¿Violencia? ¿Discriminación? ¿Guerras? ¿Elitismo? ¿Competitividad? ¿Rivalidad? ¿Antivalores? ¿Quién gana?”, añadió.

La trovadora pide que se aplique el Decreto 349 a los responsables, y que en la misma institución (ICRT) se empiecen a multar y ordenar silencios a “esos decisores ordinarios e ignorantes”.

“Estamos a favor de la libertad de expresión y la creación libre, siempre y cuando no se rebasen los límites de la decencia y el respeto a otros quehaceres, a otras propuestas, a otras ideas, a otras culturas y a la dignidad humana”, recalcó.

Por último, pidió respeto hacia la Trova, a la que definió como ADN de Cuba, para que no se repitan hechos semejantes.