Ordenan retener recaudación de los conciertos de Silvio Rodríguez en Chile: Esta es la causa

La visita del cantautor cubano Silvio Rodríguez a Chile, en el marco de su gira por Sudamérica, se ha visto envuelta en una sorpresiva controversia judicial.

Mientras el trovador llena el Movistar Arena de Santiago en las cuatro fechas programadas -29 de septiembre, 1, 5 y 6 de octubre-, la justicia chilena ha ordenado la retención de una parte de los ingresos obtenidos por la venta de entradas.

La cifra asciende a 100 millones de pesos chilenos, equivalentes a unos 106 mil dólares estadounidenses aproximadamente, al tipo de cambio actual.

¿Qué motivó la medida judicial?

La acción fue impulsada por la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales (SCD), que acusa a la productora a cargo de los conciertos, Redeyes, de mantener una deuda acumulada por más de una década por concepto de derechos de autor impagos.

Según la SCD, en diciembre de 2013 Redeyes firmó un “Contrato de Autorización de Comunicación o Ejecución Pública de Obras Musicales y Fonogramas en Recitales”, en el marco del convenio con la Asociación Gremial de Empresas Productoras de Entretenimientos y Cultura (AGEPEC).

No obstante, desde entonces -y a pesar de seguir organizando recitales y explotando obras protegidas- la empresa ha incumplido reiteradamente el contrato, sin realizar los pagos correspondientes a los autores de las canciones utilizadas en los espectáculos.

La situación se agravó por el hecho de que la empresa habría recurrido a una estrategia de cambio constante de razón social, lo que dificultó los procesos de cobro y fiscalización.

El fallo del 21° Juzgado Civil de Santiago

Frente a esta situación, el 21° Juzgado Civil de Santiago resolvió acoger la solicitud de medida prejudicial presentada por la SCD y ordenó la retención de 100 millones de pesos de los fondos generados por la venta de entradas, que fueron recaudados por la plataforma Puntoticket.

Esto significa que dichos fondos no podrán ser retirados ni distribuidos hasta que se resuelva el fondo del conflicto legal.

La SCD pretende garantizar así el pago de la deuda acumulada por derechos de autor, que se estima considerable, aunque no ha sido precisada públicamente más allá del monto ahora retenido.

El Director General de la SCD, Juan Antonio Durán, explicó la decisión con firmeza.

“Nuestra misión como organización que defiende y protege los derechos de los autores es actuar con toda la firmeza posible para dejar en claro que la música tiene un valor y que debe ser respetado”, dijo en declaraciones citadas por la prensa local.

Durán subrayó que esta acción no solo se basa en el incumplimiento contractual y legal, sino en un principio fundamental.

“Medidas como éstas son necesarias para resaltar la importancia de cumplir, no sólo con lo que la ley y los contratos consignan, sino también con la premisa básica de que sin autores no hay música, y sin música no hay conciertos”, añadió.

Estas declaraciones reflejan una postura firme por parte del gremio de autores e intérpretes, que busca sentar un precedente frente a un fenómeno que, aseguran, se ha vuelto recurrente en la industria del entretenimiento en Chile: el uso comercial de obras protegidas sin el debido pago de regalías.

¿Y qué pasa con Silvio Rodríguez?

Es importante aclarar que la acción judicial no se dirige contra Silvio Rodríguez, ni se cuestiona su participación en el conflicto.

El cantautor, que no tiene relación contractual directa con la empresa productora local, continúa su gira por Sudamérica. Sus conciertos en Chile se han desarrollado con éxito y gran convocatoria, siendo parte de un esperado reencuentro con el público chileno tras siete años de ausencia.

La medida de retención es prejudicial, lo que significa que fue otorgada como una forma de precaución mientras se ventila el juicio de fondo. Si la justicia falla a favor de la SCD, el dinero retenido podría utilizarse para cubrir parte de la deuda acumulada. En caso contrario, se devolvería a la productora.

¿Se verá afectado el pago a Silvio Rodríguez?

Hasta el momento, no hay indicios de que el artista Silvio Rodríguez esté siendo afectado directamente por la medida judicial, pero tampoco está claro que no acabe resultando afectado.

La retención de 100 millones de pesos ordenada por el tribunal se aplica exclusivamente a los ingresos por venta de entradas y está dirigida contra la productora local Redeyes, por el incumplimiento en el pago de derechos de autor a la SCD.

Silvio Rodríguez, como figura contratada para los conciertos, no es parte de la acción judicial ni ha sido acusado de irregularidad alguna.

Es habitual que los artistas de su nivel reciban sus honorarios mediante contratos independientes con la productora, y que los pagos se gestionen con antelación parcial o total, desde cuentas separadas a la recaudación de ticketing.

Por lo tanto, salvo que Redeyes no haya cumplido con sus obligaciones contractuales hacia el artista -situación que no ha sido informada públicamente- no existen razones conocidas para pensar que su pago esté comprometido.

CNN Chile aclaró en días recientes que ni la empresa Redeyes ni representantes del artista han emitido declaraciones públicas sobre la resolución judicial.

Hasta el cierre de esta nota, no hay información adicional sobre el caso.

Además de Chile, está previsto que Silvio Rodríguez se presente en Argentina, Urguay, Perú y Colombia.

