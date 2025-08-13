Raúl Torres vuelve con otra canción para Fidel Castro: “Qué falta nos haces, papá”

El cantautor oficialista Raúl Torres publicó este 13 de agosto una nueva canción dedicada a Fidel Castro, en ocasión del 99 aniversario del nacimiento del dictador cubano.

El tema, titulado “Soy por Fidel”, forma parte de la campaña del régimen para revitalizar la figura del fallecido gobernante. Es un canto nostálgico, en tono elegíaco, que lamenta la ausencia del tirano.

Torres retoma el estilo reverente que ha caracterizado otras piezas suyas, como "Cabalgando con Fidel" o "El regreso del amigo", dedicada a Hugo Chávez.

“Fidelidad por siempre nos quedará, qué falta nos haces, papá”, canta Raúl Torres en uno de los versos de su nueva canción. El estreno no llega por la radio, ni la televisión nacional, sino que fue difundido en las propias redes sociales del músico.

Tuvo el acompañamiento de una popular cantante cubana, Vania Borges. El estribillo evoca la figura de Fidel Castro como símbolo de guía y esperanza, al tiempo que subraya una supuesta sensación de pérdida colectiva tras su muerte.

En paralelo al lanzamiento, Torres publicó un mensaje en el que se queja del algoritmo de Facebook y asegura que esa red social limita el alcance de sus contenidos.

El trovador, cuyo tema "Patria o Muerte por la Vida" fue considerado por Google como la peor canción de 2021, se reafirma continuamente como cantor del régimen, incluso en medio de una severa crisis que ha erosionado los cimientos ideológicos de la llamada “continuidad” comunista en Cuba.

