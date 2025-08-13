Raúl Torres vuelve con otra canción para Fidel Castro: “Qué falta nos haces, papá”

El cantautor oficialista Raúl Torres publicó este 13 de agosto una nueva canción dedicada a Fidel Castro, en ocasión del 99 aniversario del nacimiento del dictador cubano.
El tema, titulado “Soy por Fidel”, forma parte de la campaña del régimen para revitalizar la figura del fallecido gobernante. Es un canto nostálgico, en tono elegíaco, que lamenta la ausencia del tirano.
Torres retoma el estilo reverente que ha caracterizado otras piezas suyas, como "Cabalgando con Fidel" o "El regreso del amigo", dedicada a Hugo Chávez.
“Fidelidad por siempre nos quedará, qué falta nos haces, papá”, canta Raúl Torres en uno de los versos de su nueva canción. El estreno no llega por la radio, ni la televisión nacional, sino que fue difundido en las propias redes sociales del músico.
Tuvo el acompañamiento de una popular cantante cubana, Vania Borges. El estribillo evoca la figura de Fidel Castro como símbolo de guía y esperanza, al tiempo que subraya una supuesta sensación de pérdida colectiva tras su muerte.
En paralelo al lanzamiento, Torres publicó un mensaje en el que se queja del algoritmo de Facebook y asegura que esa red social limita el alcance de sus contenidos.
El trovador, cuyo tema "Patria o Muerte por la Vida" fue considerado por Google como la peor canción de 2021, se reafirma continuamente como cantor del régimen, incluso en medio de una severa crisis que ha erosionado los cimientos ideológicos de la llamada “continuidad” comunista en Cuba.
Preguntas frecuentes sobre la nueva canción de Raúl Torres dedicada a Fidel Castro
¿Cuál es el propósito de la nueva canción de Raúl Torres titulada "Soy por Fidel"?
La canción "Soy por Fidel" de Raúl Torres busca revitalizar la figura de Fidel Castro de cara a su centenario en 2026. Forma parte de una campaña del régimen cubano para exaltar la imagen del exgobernante, utilizándola como símbolo de guía, esperanza y reconciliación, a pesar de la crisis ideológica que atraviesa el país.
¿Cómo ha sido recibida la música de Raúl Torres en el contexto cubano actual?
La música de Raúl Torres ha sido objeto de controversia debido a su alineación con el oficialismo cubano. Sus composiciones han sido utilizadas como propaganda política, lo que le ha generado tanto seguidores como detractores. Su obra ha sido ignorada en instituciones culturales como el Museo de la Música Cubana, lo que ha llevado al artista a expresar su descontento públicamente.
¿Qué ha motivado a Raúl Torres a continuar componiendo canciones para figuras políticas?
Raúl Torres se ha consolidado como un trovador afín al régimen cubano, utilizando su música para exaltar figuras políticas de la izquierda latinoamericana. Su motivación parece estar vinculada a su lealtad al oficialismo, lo que le ha permitido mantenerse como un instrumento del gobierno para la propaganda política, a pesar de las críticas y burlas que ha recibido.
¿Qué impacto ha tenido la canción "Soy por Fidel" en la percepción pública de Raúl Torres?
La canción "Soy por Fidel" refuerza la imagen de Raúl Torres como un cantor oficialista. Aunque ha mantenido su relevancia dentro de la propaganda estatal, su insistencia en glorificar figuras como Fidel Castro en un contexto de crisis económica y social ha generado rechazo entre sectores de la población que consideran estas acciones como un intento de manipulación política.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un periodista antes de su publicación.