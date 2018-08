Acusan a un cubano de tración a la patria por publicar un video de una madre cocinando en un parque

El opositor Esber Rafael Ramírez, miembro del Cuba Independiente y Democrática, aseguró que agentes de la Policía lo acusaron de traición a la patria, luego de que publicara en sus redes sociales un video en el que aparece una mujer cocinando para sus hijos en un parque.

"Me amenazó de acabar con mi integridad física y mental y me dijo que soy un traidor a la patria por publicar en Facebook, sin embargo, yo no hablo, quien habla es la gente", dijo Esber en entrevista para Martí Noticias.

"La democracia en Cuba es un fraude porque el pueblo cuando se acerca al gobierno y el partido (Partido Comunista) pidiendo solución a sus problemas son maltratados y no los atienden", agregó.

Esber fue citado por la policía el pasado 18 de agosto, dos días después de que publicara el video de la madre y sus hijos en su página de Facebook.

"Me dirigí (a la citación) acompañado de dos activistas, fui entrevistado, para ser más claro amenazado de acabar con mi integridad, con mi salud, de desaparecerme, que ante que se termine el polo turístico que pertenece a nuestro municipio yo tengo que estar dos metro bajo tierra o preso", explicó en sus redes sociales.