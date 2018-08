Mujeres muestran sus senos este domingo en una multitudinaria marcha por varias ciudades de EE.UU.

Denver (CO), 26 ago (EFEUSA).- Cientos de mujeres marcharon hoy por numerosas ciudades de Estados Unidos mostrando sus senos en demanda de la igualdad de género y para protestar contra "la comercialización y el doble estándar" que las afecta en sus vidas y trabajos.

En su undécima edición, esta movilización conocida como Día Topless y convocada por GoTopless, se realizaron 20 marchas en Estados Unidos, a las que hay añadir otras 40 en ciudades de Alemania, Canadá, Chile, Colombia y Francia.

En Nueva York, a las mujeres se sumaron además un nutrido grupo de hombres para reivindicar la igualdad de derechos a la hora de enseñar el pecho en público.

Unas mil personas, muchas de las cuales iban en familia y junto a sus hijos, marcharon con sus pechos cubiertos o descubiertos por la calle peatonal que atraviesa el centro de Denver.

"Esta es una manera de demostrar que los hombres y mujeres pueden salir 'topless' a la calle y aun así establecer límites respetuosos y saludables", dijo a Efe una participante en la marcha por la capital de Colorado que pidió que solo se use su primer nombre, Sandra.

"Esta es una manera de promover la igualdad de sexos y recordar que desnudez y sexo no son lo mismo", agregó, para indicar que "apreciar el cuerpo femenino no significa dejar de respetar a la mujer, pues #NoMeansNo (No significa No)".

Algunos de los manifestantes portaban carteles con frases como "Libera el pezón", "Tu cuerpo no es un error", "Amarse a uno mismo es la mayor revolución" o "Hagamos que el cuerpo sea otra vez normal".

La marcha surgió para conmemorar el Día de la Igualdad Femenina, según lo estableció el Congreso de Estados Unidos en 1971 en recuerdo del 26 de agosto de 1920, cuando se aprobó el derecho al voto de las mujeres estadounidenses.

En Denver, el topless no está prohibido y, aunque raramente es practicado, las leyes no lo consideran "exposición indecente".

En Nueva York, el topless femenino se legalizó en 1992, pero en otras ciudades como Phoenix (Arizona), Corpus Christi (Texas); o Madison (Wisconsin), no lo es, según GoTopless, y por ello convocaron marchas en alguna de estas urbes estadounidenses.

Como algunas de esas leyes locales no coinciden con las leyes estatales, existen casos judiciales no resueltos sobre su constitucionalidad.

Sólo tres estados prohíben el topless femenino: Indiana, Tennessee y Utah. Y en otros 14 estados, incluyendo Arizona, Florida y Nevada, las leyes son "ambiguas", es decir, aunque no prohíben el topless, lo incluyen entre los actos de "alteración del orden público" que pueden llevar a un arresto.