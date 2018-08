La leche que reciben los niños cubanos ‘por la libreta’ tiene tanta agua que “no embarra”

Una madre cubana que reside en la oriental ciudad de Bayamo ha denunciado a la prensa nacional que su hijo de dos años lleva semanas sin recibir la leche normada que el Estado ‘subsidia’ a menores de siete años.

“Tengo mi niño de dos años y medio; él y los demás niños lloran por su leche, y aquellos padres que por su economía no pueden comprarla en las tiendas panamericanas, con qué los consuelan”, escribió a Juventud Rebelde la granmense Lisandra Pana Mayol, del reparto Castro.

El problema, no obstante, no se limita a las demoras en la distribución de la leche fluida, sino que ocupa también a la calidad del alimento. “Viene con demasiada agua, a tal extremo que el niño se la toma y no queda embarrada la vasija”, explica la madre.

Similar situación, refirió, se está dando con el yogurt de los niños de más edad, quienes lo incorporan a su desayuno antes de asistir a la escuela. Las alternativas, sostuvo, pasan por comprarlo “por la izquierda”, en un rango de precio que va de los tres a los 15 pesos.

“¿Hasta cuándo esta situación?”, se cuestionó la bayamesa.

Aunque la escasez de lácteos en Cuba es histórica, el Gobierno aseguró en enero de este año que la producción de lácteos en la región oriental del país había aumentado en un 10% y registraba “muy buenos resultados”.

La leche y sus derivados, que al cierre de este lustro debe aportar a la industria más de 9.300.000 litros, sigue siendo uno de los productos básicos menos asequibles al bolsillo de los trabajadores cubanos.

En otras localidades del país (Villa Clara), pese a que se registró un incremento en la producción, las autoridades del ramo admitieron que la leche fluida que reciben los niños estuvo faltante en tres ocasiones “debido a problemas de distribución que genera el aumento productivo”.